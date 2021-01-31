الوزراء في مرمى أسئلة النواب: أسبوع ساخن تحت القبة

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن المجلس اليوم استكمل عرض الوزراء خطتهم خلال السنوات المقبلة وما حققوه فيما مضى وحضر اليوم الوزير كامل وزير، وزير النقل، والتي تعد إحدى الوزارات المهمة، لأنها قائمة على العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير منظومة النقل بالكامل وتحدث الوزير عن ميزانية الوزارة وخططها في المرحلة القادم.

وزارتا النقل والبترول لهما دور كبير في دعم الاقتصاد المصري

فيما أوضح النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لشاشة extra news أن اليوم كان مهمًا في البرلمان بعد حضور وزيري البترول والنقل اليوم للاستماع إلى رؤيتهما في المرحلة المقبلة وهذه الوزارة لها دور مهم في دعم الاقتصاد المصري ويرتكز عليهم جزء كبير من التنمية الاقتصادية التي تستهدفها مصر.

أسبوع ساخن في البرلمان

فيما أشارت أميرة صابر، عضو مجلس النواب الحالي، إلى أن المجلس يحاول نقل أسئلة المواطن إلى الوزراء لذا فالأسبوع الحالي أسبوع ساخن، لأنه سيتضمن التعامل مع باقي الوزراء المسؤولين بشكل مباشر عن مصالح المواطنين في الشارع المصري .

اهتمام بنقل صوت الناس للبرلمان

من جهتها، أوضحت السفيرة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، أنها مهتمة بنقل صوت الشارع إلى البرلمان وإلى الوزراء والحكومة فهي تتحدث عن مطالب أهالي بعض القرى لتوفير أماكن مخصصة لعبور المواطنين في ظل وجود خطورة على عبور البعض لذا سيتم توجيه سؤال إلى الوزراء من أجل وضع خطة ممنهجة لإقامة كباري مشاه من أجل خدمة المواطنين خاصة الأطفال الذي يواجهون مصاعب أثناء الذهاب إلى المدارس.