حظك اليوم الاثنين 1-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف علم الفلك بأنّه دراسة سلوك وخصائص الشمس، والقمر، والنجوم، والكواكب، والمذنبات، والغاز، والمجرات، والأتربة، ودراسة الأجسام والظواهر الأخرى غير الأرضية، وتنشر «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تجنب القرارات المطلقة، وانتبه لحقوقك.. فالتسرّع ليس في صالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا.. القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفًا شديدًا على نفسك مما يبعدك عمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للإهتمام بأمور عملية أو منزلية وتحسن تنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم القلق والتشوش، من المهم أن تحرص على احترام حقوق الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالأهل والأصحاب مشاريع مشتركة ولقاءات مثيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يرفع اليوم من معنوياتك وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ضاغط ومع ذلك يمكنك اليوم أن تخصص وقتًا تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يجعلك اليوم تتكلم بثقة وتعرف كيف تؤثر في المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هدى سلطان، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم مناسب للقيام بأعمال مهنية أو تجارية ومقارنة سلع، فقط عليك أن تضاعف تركيزك تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بمقاومة ظنونك ومن المهم ألا تتخذ قرارات متسرعة كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدًا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد ثم فينوس معاكسان مما يثير الخلافات وعليك أن تحافظ على اللباقة وحافظ على اتزانك النفسي.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يدعمك أناس مخلصون وفي الأفق لقاءات موفقة وتستطيع أن تحقق إنجازا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء واليوم تتحسن أحوالك وعلاقاتك تدريجيا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. ينصحك الفلك بالتأني وعدم المغامرة وعليك أن تنظر أين تضع قدميك ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تقضي أوقاتا رائعة مع من تحب بشرط ألا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تحصل اليوم على مساعدات تفيدك في خطواتك القادمة وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك تألقا.. تراجع نفسك وتتصرف بهدوء وتقترب بود ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.