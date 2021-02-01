للمحاميات فقط.. ندوة لمعرفة طريقة التصويت في انتخابات الفرعيات غدا

تعقد لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين اجتماع في قاعة الحريات بمقر النقابة العامة برمسيس، غدا الثلاثاء، لتعريف المحاميات طريقة التصويت في الانتخابات المقبلة للنقابات الفرعية المقرر إجرائها في 7 و 8 فبراير.

وأعلنت فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة، أن الاجتماع القادم سيتم عقده من أجل عرض طريقة التصويت في انتخابات النقابات الفرعية المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك الاجتماع سيكون مقتصرًا على المحاميات فقط.

وأوضحت أنها وجهت الدعوة إلى المرشحات في انتخابات الفرعيات، وذلك للتعرف بهن، وعرض البرنامج الانتخابي الخاص بكل منهن، لافتة إلى أن الاجتماع سيعقد في تمام الساعة الثانية عصراً، بقاعة الحريات في النقابة العامة برمسيس، والدعوة عامة لجميع المحاميات.

تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم

من جانبها أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، استمرارها في تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم وفقا للنموذج المعد، حتى يوم الأربعاء المقبل.

وصرح صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، وأمين اللجنة، أن وكيل المرشح يشترط أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة الفرعية المحددة للتوكيل.

وأكد أنه سينتهي تقديم التوكيلات لاعتمادها من قبل اللجنة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل، ولا يقبل تقديم أية توكيلات للاعتماد بعد هذا التاريخ».

وأوضح عضو مجلس النقابة، أن اعتماد التوكيل يتم بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات ومقرها بالنقابة العامة.

تجرى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى التي تجرى يوم الأحد الموافق 7 فبراير، والإعادة يوم الأحد الموافق 14 فبراير، 18 نقابة فرعية كالآتي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.

وتشمل المرحلة الثانية التي تجرى يوم الإثنين الموافق 8 فبراير، والإعادة يوم الإثنين الموافق 15 فبراير، 19 نقابة فرعية كالآتي: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – القاهرة الجديدة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – طنطا – المحلة الكبرى – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.