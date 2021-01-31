بعد حريقي الهرم والتوفيقية.. هكذا يمكن التعامل مع الحرائق

حالة من الرعب والقلق عايشها المواطنين على مدار الساعات الماضية، بسبب إندلاع «حريق الهرم» الذي تسبب في شلل مروري كبير ومن قبله «حريق التوفيقية»، الأمر الذي يدفع البعض للتساؤل عن كيفية الهروب والنجاة من الحرائق الكبرى وتحديدًا بعد أن ظل حريق الهرم مستمر لساعات تجاوزت الـ24 ساعة دون توقف.

طرق التعامل مع الحرائق

هناك عدد من الإجراءت يجب اتباعها إذا كنت في عقار به حريق سواء كان في الدور الذي تقطنه أو دور علوي أو سفلي ومنها وفقًا لموقع «ويكي هو» المعني بهذا الشأن:

- الهروب من المنزل وذلك يتم من خلال عمل اختبار لباب الغرفة أو الشقة من خلال الجزء الخلفي من اليد «الكوج» قبل الافتتاح، فإذا استعبت لمسه فيمكنك فتحه والخروج على الفور.

- إذا كانت النيران تحاصرك، فكل ما عليك فعله هو وضع ملابس في أسفل الأبواب إذا كنت محاصرًا والزحف منخفضًا تحت الدخان وفكر في أقرب طريق يمكن منه الابتعاد عن النيران قدر الامكان.

- في أوقات الحرائق وتحديدًا الكبيرة لا تستخدم المصاعد مطلقًا، فيفضل استخدم الدرج فقط.

- وأخيرًا في حال النجاة والخروج من المنزل لا تقف أسفل العقار أو بجوار مكان الحريق حتى وإن كان صغير، فلابد أن تبقى بعيد فقد يحدث إنفجار نتيجة ماس كهربائي أو اسطوانة غاز.

- لا تفكر في دخول مكان الحريق مرة أخرى حتى وإن كان هناك أشخاص تتوقع وجودهم أو أموال فربما لا تحصل على فرص النجاة مرة أخرى.

يذكر أن الحريق الذي اندلع في حى الهرم داخل مصنع كاوتش بالقرب من سلم دائري الهرم بمنطقة المطبعة، قد تجدد من جديد بعد إخماد الحماية المدنية له لمدة تجاوزت الـ 24 ساعة منذ اندلاعه .

ووفقًا لجيران المصنع، إن الحريق بدأ في العاشرة مساء أمس السبت وتم إخماده ولكنه تجدد مرة ثانية اليوم الأحد .