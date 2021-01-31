عاجل.. الاتحاد الأوروبي: نأمل بحكومة توحد الليبيين وتحقق لهم الاستقرار

قال الاتحاد الأوروبي، «نأمل بحكومة توحد الليبيين وتحقق لهم الاستقرار» وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين من مختلف أنحاء البلاد تظهر التزاما حقيقيا من جميع الأطراف تجاه ملتقى الحوار السياسي.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة مساء السبت لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي الانتقالي ومنصب رئيس الوزراء، وسيتم تعيينهم الأسبوع المقبل في سويسرا لضمان عملية الانتقال بحلول انتخابات ديسمبر المقبل.