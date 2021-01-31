رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الاتحاد الأوروبي: نأمل بحكومة توحد الليبيين وتحقق لهم الاستقرار

كتب:

سحر المكاوى
11:30 م | الأحد 31 يناير 2021
ليبيا

ليبيا

قال الاتحاد الأوروبي، «نأمل بحكومة توحد الليبيين وتحقق لهم الاستقرار» وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين من مختلف أنحاء البلاد تظهر التزاما حقيقيا من جميع الأطراف تجاه ملتقى الحوار السياسي.

وكشفت بعثة الأمم المتحدة مساء السبت لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي الانتقالي ومنصب رئيس الوزراء، وسيتم تعيينهم الأسبوع المقبل في سويسرا لضمان عملية الانتقال بحلول انتخابات ديسمبر المقبل.

اقرأ المزيد:

عاجل.. المسماري: تركيا تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا

حزن في قنا بعد اختطاف 38 عاملا في ليبيا: مناشدة للرئيس والسفارة

«خارجية النواب»: دعوة أمريكا لإخراج المرتزقة من ليبيا تتلاقى مع جهود مصر

سياسيون وبرلمانيون: توافق مصري أمريكي للتصدي لتحركات تركيا في ليبيا