الصحة: أذهلنا العالم باستضافة بطولة اليد في عز «موجة كورونا»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنّ تعليق ذهاب الطلاب للمدارس خلال الفترة الماضية، ساهم في قلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث قلّل الاختلاط والزحام في المواصلات، متابعة: «لما بيزيد منحنى الإصابات في مصر بيقف عند رتم معين وبعدين بيتراجع، وده حصل في الموجة الأولى والثانية».

وزيرة الصحة: تابعنا حالات العزل المنزلي بشكل قوي للغاية الفترة الأخيرة

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أنّ وزارة الصحة عملت في الفترة الماضية خاصة آخر شهر بشكل قوي جدًا ومميكن مع حالات العزل المنزلي، وهو الأمر الذي لاحظه كثيرون: «بندي لكبار السن جهاز يقيس نسبة الأكسجين بنفسهم، ونتابع المخالطين وده أدى للتحكم في الوباء».

زايد تهنئ الرئيس السيسي ومدبولي على التنظيم المذهل لبطولة اليد

وهنأت وزيرة الصحة والسكان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، بشكل أذهل العالم، في ظل تحدي كبير يشهده العالم: «إحنا استضفنا البطولة دي واحنا عز الموجة الثانية لفيروس كورونا».

المجهود اللي اتعمل من زملائي في وزارة الصحة كان كبير للغاية

وتابعت الدكتورة هالة زايد: «المجهود اللي اتعمل من زملائي في وزارة الصحة كان كبير للغاية، غرفة العمل كانت من قيادات الوزارة، هما بنفسهم اللي كانوا يديروا غرفة العمل، وأنا اتفقت معاهم، وقولت لهم إن هذا الحدث لا يمس وزارة الصحة فقط، ده يمس الدولة المصرية وقد يشجع العالم على تغيير الإغلاق الشديد اللي حصل وبدء الرجوع للحياة».