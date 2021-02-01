نداء عاجل من الجيزة للمواطنين: أبلغوا عن المخازن غير المرخصة أسفل العقارات

أهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية.

وناشدت محافظة الجيزة، في بيان صادر اليوم، المواطنين، أنَّ يخطروا المحافظة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه، حرصًا على سلامة المواطنين وقاطني العقارات وذلك علي الأرقام التالية: 35863004- 35869193 - 35869371 - 35800722.

جاء ذلك بالتزامن مع حريق اندلع في مصنع لم يلتزم اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق، أو «سلالم» خروج الموجودين في العقار، حيث ظلت النيران مشتعلة على مدار 3 أيام متواصلة، رغم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، حتى أن ألسنة اللهب امتدت خارج الشرفات، وأصبحت النيران والأدخنة الكثيفة ظاهرة بشكل واضح للمارين على الطريق الدائري.

واليوم، نجحت قوات الحماية المدنية في الجيزة، في إنهاء من عمليات إطفاء حريق مصنع ومخزن أحذية بفيصل والسيطرة على النيران، وبدأت عمليات التبريد وتأمين الموقع.

وللسيطرة على الحريق، اعتمدت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية في عدة اتجاهات للحد من الزحام والتكدس المروري، فيما تمّ غلق مطلع غبور من الطريق الزراعي تجاه المريوطية، وتمضنت التحويلات المرورية ما يلي:

- للقادم من أكتوبر ومتجهًا إلى الطريق الزراعي: يسلك يمينًا تجاه وصلة المريوطية تجاه الدائري الشرق المنطقة الثالثة.

- القادم من الطريق الدائري الشرقي «المنطقة الثالثة» تجاه وصلة المريوطية ويرغب في الدخول يمينًا في اتجاه محور صفط: يسلك إجباريًا الجانب الأيسر تجاه ميدان الرماية، ومناطق أعلى الصحراوي.

- القادم من الزراعي تجاه صفط: يتمّ النزول إجباريًا يمينا تجاه محور 26 يوليو، والقادم من 6 أكتوبر من أعلى محور 26 يوليو ويرغب في الصعود إلى الطريق الدائري تجاه وصلة المريوطية يتمّ الاستمرار في السير تجاه ميدان لبنان.