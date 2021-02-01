«أسود الجزيرة» تطارد دواعش غرب العراق بعد تصفية خلايا «صلاح الدين»

أطلق الجيش العراقي عملية «أسود الجزيرة» لتطهير مناطق غرب البلاد من بقايا تنظيم داعش الإرهابي، بعد اكتمال تطهير الأراضي المحررة التي اجتاحتها عناصر التنظيم المتطرف، في السابق، قبل هزيمته.

وأعلن الإعلام الأمني في العراق، اليوم، انطلاق عملية «أسود الجزيرة» بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد عن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في المناطق المحررة، وفقًا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وقال بيان رسمي، إنَّ العملية تشترك فيها قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى بـ9 محاور رئيسية، وبإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم.

وأشار المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم، إلى أنَّ القيادة أطلقت العملية بناء على المعلومات المتوفرة من خلال الجهد الاستخباري والأمني وتحديد تحركات الإرهابيين.

وأوضح «الخفاجي»، أنَّ العملية تصب في مصلحة تأمين سلامة الحدود والعراقيين، وكذلك ثأراً للشهداء الذين سقطوا في «ساحة الطيران» بالعاصمة العراقية «بغداد».

وفي 21 يناير الماضي، شهدت العاصمة العراقية «بغداد»، تفجيرين إرهابيين بمنطقة الباب الشرقي وسط العاصمة، أسفرا عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 110 آخرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال في وقت سابٌ، إنه أقسم أمام العراقيين أن دم الضحايا الأبرياء لن يضيع هدرا، والثمن لن يكون قياديا هنا أو هناك، بل رأس «داعش» الإرهابي.

وفي وقت لاحق، وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، الى قيادة «عمليات صلاح الدين» للإشراف على العملية.

من جهتها، نفذت مديرية «الاستخبارات العسكرية» العراقية، عملية نوعية في «الموصل» في شمالي العراق اسفرت عن القاء القبض على عنصر إرهابي ضمن شبكة الارهابي أبو حذيفة أيمن الموصل.

فيما أشارت قيادة «شرطة نينوى»، إلى القاء القبض على 3 ارهابيين ينتمون لـ«داعش» الارهابي في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

«الحشد الشعبي» يسيطر على 10 اوكار إرهابية في يومين

وقالت قيادة «الحشد الشعبي» في المحور الشمالي، اليوم، إنها نجحت في القضاء على أوكار «داعش» في منطقة العيث شرقي صلاح الدين وسط العراق.

وأشار «الحشد»، إلى أنَّه سيطر على 10 أوكار إرهابية خلال اليومين الماضيين، فضلا عن تدمير نفق رئيسي لقيادة التنظيم الإرهابي بعد تعاون الأهالي مع القوات الأمنية.

وسياسيا، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، إنَّ دول الخليج العربي تدعم استقرار العراق وأمنه.

وأوضح حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس «التعاون الخليجي» نايف الحجرف، أنَّه بحث مع الاخير الربط الكهربائي والحرب ضد الإرهاب.

ووصل الحجرف، في وقت سابق من اليوم، العاصمة العراقية «بغداد» لمناقشة عدة قضايا متصلة بالشأن العراقي.

وأكّد «الحجرف»، وقوف مجلس «التعاون الخليجي» مع العراق في مكافحة الإرهاب.

وقال المسؤول الخليجي، إنَّ المجلس حريص على تعزيز وتوثيق العلاقات مع العراق، مضيفًا أنَّ دول الخليج تدعم استقرار العراق في حربه ضد الإرهاب.