مواعيد تسليم وحدات مشروعي «جنة» و«سكن مصر» بالقاهرة الجديدة

بدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم الوحدات السكنية، ضمن مشروعي «جنة» و«سكن مصر»، تزامنا مع طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد كبير من الوحدات السكنية، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أن المدينة ستبدأ في تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية، اعتبارًا من أول فبراير المقبل، وتتمثل عدد الوحدات لمشروع «جنة»، نحو 1500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تسليم 2356 وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن مصر».

ويمنح الجهاز مدة شهر بعد انتهاء المواعيد المحددة لاستلام الوحدات السكنية، للفائزين المخالفين، حتى يستطيعوا استلام وحداتهم، وفقًا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد تسليم وحدات مشروع «جنة»، وتسمتر حتى الأربعاء 28 فبراير الجاري:

الإثنين 1 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 191.

الثلاثاء 2 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 192.

الأربعاء 3 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 193.

الخميس 4 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 194.

الأحد 7 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 195.

الإثنين 8 فبراير 2010

تسليم وحدات العمارة رقم 196.

الثلاثاء 9 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 197.

الأربعاء 10 فبراير 2021

تسليم حدات العمارة رقم 198.

الخميس 11 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 199.

الأحد 14 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 200.

الإثنين 15 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 201.

الثلاثاء 16 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 202.

الأربعاء 17 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 203.

الخميس 18 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 204.

الأحد 21 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 205.

الإثنين 22 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 206.

الثلاثاء 23 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 207.

الأربعاء 24 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 208.

الخميس 25 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 209.

الأحد 28 فبراير 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2010.

الإثنين 1 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2011.

الثلاثاء 2 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2012.

الأربعاء 3 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2013.

الخميس 4 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2014.

الأحد 7 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2015.

الإثنين 8 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2016.

الثلاثاء 9 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2017.

الأربعاء 10 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2018.

الخميس 11 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2019.

الأحد 14 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2020.

الإثنين 15 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 2021.

الثلاثاء 16 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 163.

الأربعاء 17 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 164.

الخميس 18 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 165.

الأحد 21 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 166.

الإثنين 22 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 167.

الثلاثاء 23 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 168.

الأربعاء 24 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 169.

الخميس 25 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 170.

الأحد 28 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 171.

الإثنين 29 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 172.

الثلاثاء 30 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 173.

الأربعاء 31 مارس 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 174.

الخميس 1 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 175.

الأحد 4 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 176.

الإثنين 5 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 177.

الثلاثاء 6 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 178.

الأربعاء 7 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 287.

الخميس 8 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 288.

الأحد 11 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 289.

الإثنين 12 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 290.

الثلاثاء 13 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 291.

الأربعاء 14 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 292.

الخميس 15 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 293.

الأحد 18 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 294.

الإثنين 19 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 295.

الثلاثاء 20 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 296.

الأربعاء 21 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 297.

الخميس 22 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 298.

الأحد 25 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 299.

الإثنين 26 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 300.

الثلاثاء 27 إبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 301.

الأربعاء 28 أبريل 2021

تسليم وحدات العمارة رقم 302.

وتتمثل إجراءات تسلّم الوحدات السكنية، في توجه العميل الفائز بالوحدة لبنك التعمير والإسكان فرع الرحاب، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث «مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث» بخطاب البنك، لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.