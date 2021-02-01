خبير علوم جنائية يفسر سبب استمرار حريق الدائري: فتش عن التنر والشبابيك

حالة من الذعر تشهدها محافظة الجيزة بعد ملاحظة ميل عقار الهرم التابع لكرداسة، بالقرب من حى الهرم، والمستمر اشتعاله منذ السبت الماضي، ونشب الحريق أمام طريق الدائري داخل مخزن «كاوتش»، حيث يتكون العقار المشتعل من 14 طابقًا بكل واحد منها 9 شقق، بإجمالي 108 شقق، مع المحال والمخزن بالدور الأرضي.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، إن طبيعة المخزونات والموجودات والمحتويات داخل مخزن عقار حي الهرم تشمل جلودًا وأخشابًا وأوراقًا ومواد ملتهبة، مثل التنر والبنزين والمواد اللاصقة والسولار، وكل هذه الأشياء ينتج عن احتراقها درجة حرارة عالية تتخطى الـ200 درجة مئوية، ودخان كثيف في فترة وجيزة، ما يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه، خاصة في عدم وجود أي منافذ مناسبة للدخول والتعامل مع الحريق، فتكون عملية الإطفاء من خارج عمارة الهرم المشتعلة.

«عبد القادر»: محتويات المخزن سبب في استمرار الحريق

وأضاف «عبد القادر»، أن التعامل مع الحريق يتم عن طريق المواد الإطفائية «السائل الرغوي»، إلا أن المشكلة تكون في المواد المخزنة مثل التنر أو البنزين حيث إنها تكون داخل عبوات، وعند اشتعالها تحدث انفجارات تؤثر على الأعمدة والحوائط الخرسانية وأساسات المبنى، وهو الصوت الذي سمعه المحيطون بالعقار.

خطوات تتخذها الحماية المدنية في حالات «عقار الهرم»

وأوضح، أن الفريق الذي يتعامل مع مثل هذه الحالات يتكون من الحماية المدنية ومهندسي الحي وعدة متخصصين، لتحديد الشواهد التي تدل على قرب انهيار المبنى وجهة انهياره، وتحديد اتجاه السقوط، ويتم إخلاء المباني المحيطة، ومنع مرور أي مترجلين بالقرب من موقع المبنى، وإخلاء السكان من العقار، وتتولى أجهزة المحافظة تسكينهم ونقلهم إلى مكان آخر مناسب، لحين تحديد الخسائر والانتهاء من تلك المشكلة.

نصائح الحماية المدنية للمواطنين عند شراء عقار جديد

ونصح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، المواطنين عند الرغبة في الشراء أو التعاقد على شقق، التأكد من قبل الحي أن العقار مرخص وسليم إنشائيا، ووضعه القانوني سليم، وفي حالة تغيير أي نشاط بالمبنى، مثل تحويل الجراجات إلى مصنع أو مخزن أو ما شابه أن يخطروا الأجهزة المعنية على الفور، وهى بدورها تأمر المالك بإعادة الشيء لأصله على نفقته الخاصة.