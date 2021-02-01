غلق ما يقارب الـ 37 ألف منشأة تجاوزت مواعيد الغلق أغلبها محال

بعد مرور شهرين على إقرار وزارة التنمية المحلية مواعيد فتح وغلق المنشآت، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، ان إجمالى عدد المحال العامة المخالفة لمواعيد فتح وغلق المنشآت خلال أخر شهرين من 1 ديسمبر الماضى حتى نهاية شهر يناير تقدر بـ 36766 مخالفة وتم غلق تلك المنشآت، وهى تشمل 14418 محال تم غلقها، و9982 مقهى، و4439 ورشة، كما تم غلق 1802 سوق، و1262 مطعم، علاوة على غلق أنشطة أخرى تقدر بـ4859 نشاط على مستوى الجمهورية لمخالفة مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

استمرار متابعة مواعيد غلق المحال

وأضاف د.قاسم لـ«الوطن»، بأن الحملات مستمرة بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق لضبط الشارع والقضاء على الفوضى والحد من الزحام وترشيد استهلاك الطاقة والسماح للعاملين فى منظومة النظافة بتنظيف وتجميل الشوارع وعدم ازعاج السكان خلال فترة الليل، لافتًا الى أن غرفة عمليات الوزارة تتلقى تقارير ومتابعات مستمرة من المحافظات بشأن الالتزام بمواعيد غلق المحال حيث تزيد نسبة الالتزام بشكل كبير مع مرور الوقت.

على المواطنين اتباع التعليمات حفاظا على الصحة

وأشار الى ان وزارة التنمية المحلية تناشد المواطنين وأصحاب المحال باتباع التعليمات فى هذا الشأن حفاظًا على سلامة المواطنين وعدم وقوعهم تحت طائلة القانون من التزام مواعيد الغلق وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى ونسبة التشغيل المقررة بالنسبة للكافيهات والمطاعم، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حيث يتم تطبيق غرامة 50 جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة فى المنشات والمواصلات والاسواق وأماكن التجمعات، علاوة على غلق أى منشأة تخالف الاجراءات الاحترازية حيث يتم غلق أى مطعم أو كافيه يسمح بتداول الشيشة فى تلك الفترة نظرا لان الشيشة ممنوعة فى الاماكن العامة ضمن الاجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.