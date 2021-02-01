معتز محمود: مراجعة كافة القوانين المنظمة لقطاع الصناعة

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الحالي.

وقال رئيس لجنة الصناعة ان اللجنة ستناقش أمور عديدة خلال الفترة القادمة، منها مراجعة كافة القوانين المنظمة لقطاع الصناعة و تقديم المساعدة للمصانع المتعثرة بعدم التصفية بجانب النظر إلى السوق الموازي الذي يضرب المصنعين وليس له سجل ضرائب.

وقال النائب مصطفى بدران اننا بحاجة لربط احتياجات السوق بالرقابة على المدارس الفنية على غرار «مدارس كول».

وأوضح أن الطلبة الذين تدربوا في هذه المصانع أصبحوا صنايعية متمكنين ولديهم خبرة جيدة بالصناعة، و قال النائب خالد القط بأنهم كأعضاء بلجنة الصناعة عليهم تبني برنامج وزارة الصناعة وتقويمه إذا كان صالح للوطن.

مؤكدًا، ونحن كنواب علينا دورين، الأول تشريعي والثاني تطهيري من خلال تنقية قوانين الصناعة بحيث تكون التشريعات في خدمة الصناعة وتطويرها.

وطالب النائب محمد سعد، بضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة في جميع المجالات للاستفاده من الأبحاث والتطور في الصناعه.

كما طالب النائب مجاهد نصار بعمل سوق موازي للصناعات من الخارج والتي تؤثر على الصناعة المحلية في جميع المجالات.