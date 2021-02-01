130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع «اتفاق السلام»

قال رئيس البعثة الإسرائيلية في أبوظبي، إيتان نائيه، إن نحو 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في شهر سبتمبر من العام 2020.

وتوقع نائيه أن يزور نحو 50 ألف إسرائيلي دولة الإمارات بشكل شهري، خلال فصل الشتاء الحالي، مشيرا إلى أنه بمجرد استكمال الإجراءات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد في كلا الدولتين، فإنه من المرتقب أن ترتفع أعداد السياح من الدولتين.

وأكد نائيه، أن وجود ممر جوي أدى لشحن البضائع بين البلدين في غضون ساعات، بينما تستغرق مدة الشحن عبر البحر نحو 16 ساعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأضاف: «الواقع الجغرافي الذي يكمن في أن الإمارات تقع في شرق شبه الجزيرة العربية وإسرائيل في غرب آسيا بإمكانه خلق ممر، ينطلق لجميع أنحاء العالم».

وأورد أن مجتمعات الأعمال في إسرائيل والإمارات تسعى حاليا إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدولتين قائلا: «إن المزايا التي تتمتع بها الدولتان ستشكل قيمة مضافة إلى هذا التعاون، فإسرائيل لديها اتفاقيات تجارة مع الغرب، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بينما تعتبر الإمارات بوابة لأسواق الشرق».

وقال المسؤول الإسرائيلي إن «وجود بنية تحتية متقدمة في الإمارات وإسرائيل تعزز من فرص تبادل الخبرات في كافة المجالات» موضحاً أن إسرائيل حددت 29 قطاعاً للتعاون مع الإمارات بينما تم بالفعل التوقيع على اتفاقيات ثنائية في 8 مجالات حتى الآن.

وعلى صعيد الاستثمار، أشار نائيه إلى رغبة عدة شركات إسرائيلية في الاستثمار في دولة الإمارات، فهناك فرص عدة للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا إذ تستطيع الدولتان تبادل الخبرات والممارسات عبر تأسيس مراكز بحوث وتطوير مشتركة.