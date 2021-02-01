«لو عقارك تم إزالته أو اتهدم».. كيف تحصل على تعويض؟

قد تتعرض لإزالة عقارك لعدة أسباب، وهوما يدفعك إلى البحث عن تعويضات مقابل هذه الخسارة وإزالة منزلك، وفي السطور التالية تعرض «الوطن» تفاصيل الحصول على تعويضات بعد إزالة عقارك سواء كان لغرض المنفعة العامة أو كان تم سقوطه نتيجة لتصدع أو زلزال أو غيره.

كيف تحصل على تعويضات عند نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ونص الدستور فى المادة 35 فإن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها، وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.

كيفية وضوابط الحصول على التعويض

تقديم تقرير المنفعة العامة ومذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، بالإضافة إلى رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى.

يقدر التعويض طبقا للأسعار المنتشرة والمعروفة وقت صدور قرار المنفعة العامة ويضاف إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

و في حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي.

يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض المشار إليه بهذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

تعويضات سقوط المنزل بسبب زلزال أو صدع او عوامل طبيعية

خوفًا من مخاطر الحريق والصواعق والانفجار والزلازل، العواصف والفيضانات، طفح أوانفجار أنابيب المياه، كثيرون يقومون بالتأمين على المنزل.

ويتم التعويض بالفعل إذا أصبح منزل المؤمن له غير قابل للسكن نتيجة المخاطر المؤمن عليها، بسكن بديل حتى مدة 3 أشهر حتى يتم إصلاح المنزل مرة أخرى، أو تحصل على القيمة الفعلية للمنزل والممتلكات بعد خصم الاستهلاك من القيمة الفعلية وقت وقوع الخسارة، وبعض شركات التأمين تقدم تغطية استبدال موسعة، حيث يتم دفع تكاليف الإصلاح أو إعادة بناء المنزل، حتى لو كان أكثر من حد الوثيقة وقت حدوث الخسارة، وهذا يعنى أن شركة التأمين توفر تغطية أكثر من سعر المنزل عند الشراء، ولكن عادة ما يكون هناك سقف يتراوح ما بين 20-25٪ أعلى من الحد.

كل ماعليك هو الذهاب إلى شركة التأمين التي تعاقدت معها وتقديم مايثبت تدهور أحوال العقار لتحصل على التعويض المناسب.