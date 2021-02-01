صناعة النواب: خطة للقضاء على عشوائية الإنتاج وربطه باحتياجات السوق

أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت منذ أولى اجتماعات عملها، بإرسال عدد من الخطابات والرسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطة عملها، والوقوف على حجم الأرقام المحققة، مشددا على أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية، وستكون اللجنه حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكوميه والمستثمرين.

لجنة الصناعة

وأضاف محمود خلال اجتماع لجنه الصناعة بمجلس النواب اليوم، أن اللجنة أرسلت خطابا إلى رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار، لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعه وإجماليها وماذا تم بها وهل الدولة استفادت بهذه القروض أم لا؟

وتابع رئيس لجنه الصناعة، أن اللجنة أرسلت خطابا إلى على مصيلحي، وزير التموين، للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية، وموقف شركات السكر، وهل تحقق أرباحا أم لا؟ وتم إرسال خطاب لوزير الزراعة أيضا.

المستثمرون

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أن اللجنة هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين، «مينفعش خطة وزارة الصناعة تبقى زي سوق الطماطم.. مينفعش الصناعة تمشي كده السنة دي تزرع لكل الناس طماطم، والعام القادم كل الناس متزرعش طماطم، لابد من خطة ورؤية واستراتيجية واضحة للصناعات الموجودة وإيه المطلوب، وهل عندي عجز في الصناعات المحلية وإيه اللي ممكن نعمله هنا في مصر».

وتابع معتز محمود، بأن الدولة عليها إقرار حوافز للمستثمرين لأن الدول الأوربية تقر دعم الصناعات بدعمها بطريق غير مباشر، من خلال إعفاءات رسوم نقل الطرق وغيرها حوافز بطريقة غير مباشرة.