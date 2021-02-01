بعد «حريق فيصل».. أرقام للإبلاغ عن مصانع غير مرخصة أسفل العقارات

طالبت محافظة الجيزة للمواطنين، بإخطار المحافظة عند وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية، أو لا يتتبع إجراءات الحماية المدنية، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في مصنع أسفل برج سكني بحي الهرم، لم يلتزم بإجراءات الوقاية من أخطار الحريق.

أرقام الإبلاغ عن مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أرقام إبلاغ المحافظة وهي: 35863004- 35869193 - 35869371 – 35800722.

كما قدمت الحكومة المصرية خدمة لتسجيل الشكاوى الخاصة بالمواطن، عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتقديم الشكاوي المختلفة من المواطنين كما يلي:

1) الدخول على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من هنـــــــــا.

2) الضغط على خانة تسجيل.

3) ملء البيانات الخاصة بالاسم، والوظيفة، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والعنوان، ورقم الهاتف.

4) إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

5) إدخال الشكوى الخاصة بك.

ونجحت اليوم قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على النيران وإنهاء إجراءات إطفاء الحريق في عقار فيصل في حي الهرم، وحددت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية في عدة اتجاهات للحد من الزحام والتكدس المروري، بعد غلق مطلع غبور من الطريق الزراعي تجاه المريوطية، تشمل القادم من الطريق الدائري الشرقي «المنطقة الثالثة» تجاه وصلة المريوطية ويرغب في الدخول يمينًا في اتجاه محور صفط يسلك إجباريًا الجانب الأيسر تجاه ميدان الرماية، ومناطق أعلى الصحراوي، أما القادم من أكتوبر ومتجهًا إلى الطريق الزراعي يسلك يمينًا تجاه وصلة المريوطية تجاه الدائري الشرق المنطقة الثالثة، والقادم من الزراعي تجاه صفط يقوم بالنزول إجباريًا يمينا تجاه محور 26 يوليو.

وقال علاء عبد الظاهر مدير إدارة الحماية المدنية سابقا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، إن مكان عقار فيصل الذي اشتعلت به النيران لا يجوز أن يوجد به مصنع أسفل برج سكني، ولم تحصل العمارة أو المصنع على تصاريح بالإضافة لعدم تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، موضحًا أن العقار قد ينهار إذا تعرض لكمية مياه شديد.

وأضاف أن قوات الدفعا المدني وصلت للعقار بعد اشتعال دام 3 ساعات وعملت على السيطرة على النيران، وجرى تشكيل لجنة من كلية الهندسة للوقوف على السلامة الإنشائية للمكان.