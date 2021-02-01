مواعيد صرف معاشات فبراير لثلاث فئات.. إحداها الأسبوع المقبل

يتساءل كثيرون من أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاش فبراير 2021، خاصة مع بدء أول أيام الشهر، وذلك لمعرفة موعد الصرف المقرر لمستحقاتهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من جائحة كورونا المستجد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي يقدمها «الوطن» لقرائه على مدار الساعة، نستعرض مواعيد صرف معاشات فبراير 2021 في السطور التالية:

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2021، بعد تقسيم المستحقين لعدة شرائح، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف المعاشات.

وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن، تنقسم الشرائح إلى الثلاث شرائح الآتية:

موعد صرف الشريحة الأولى من معاش فبراير:

يبدأ صرف هذه الشريحة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين (1 و 2 فبراير)، وهي مخصصة لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه.

موعد صرف الشريحة الثانية من معاش فبراير:

ويبدأ صرف هذه الفئة يومي الأربعاء والخميس (3 و 4 فبراير 2021)، وهي مخصصة لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه.

موعد صرف الشريحة الأولى من معاش فبراير:

ويبدأ صرف هذه الفئة يومي الأحد والاثنين الموافقين (7 و 8 فبراير 2021)، وهي مخصصة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه.

إجراءات التيسير على المواطنين خلال صرف المعاشات:

وأكدت هيئة التأمينات، أنه سوف يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات للتيسير على المواطنين، مع بدء صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير، وجاءت الإجراءات كالتالي:

- يتم صرف المعاشات من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي، الخاصة بالبنك أو بالبنوك المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

- يتم التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخرى، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

- إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة «فوري».

- إصدار توجيهات وتعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي، بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلًا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

- الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم.