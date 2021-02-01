منير يطرح أغنيته الجديدة.. انا رايق (فيديو)

طرح الكينج محمد منير عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب» الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد «باب الجمال»، بعنوان «أنا رايق» وجاءت من كلمات الشاعر نور الدين محمد، والذي يتعاون مع منير للمرة الأولى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنيه «أنا فايق... أنا رايق.. أنا مبسوط مش مضايق العمر أن عشته في همك هيطول وهيحرق دمك وأن عشتوا في خفة دمك هيعدي لطيف في دقايق...أنا باشا..دبشاشة...عايش الدنيا الغشاشة....بنت الآيه البكاشة...انا برفض أعيش مضايق علي كيفي في الشتا اني ألبس صيفي ....وفجيبي يادوب مصاريفي وأمشي ابعزق واتعايق انا رايق ...انا فايق...انا مبسوط مش مضايق...بمزاجي وشروطي اتسلطن اغني بصوتي او أهيم واسرح فسكوتي..او انام وأجري واسابق عشوائي وبدائي وفحب حبيبتي فدائي بضرب فالدنيا والاقي.....مبسوط بجناني وسايق».

وقد سبق وطرح الكينج أغنيتين من الألبوم، وهما «باب الجمال» و«فينك يا حبيبي».

يذكر ان ألبوم «باب الجمال» يضم 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وكان طرح منذ أيام النجم محمد منير عبر حسابه الخاص بـ«تويتر» برومو أغنيته الجديدهً انا رايق لتشويق الجمهور وقد لاقي البرومو قبول شديد لدي الجمهور مطالبين منير المزيد من هذه النوعيه من أغانيه والتي تدعوا للتفاؤل.