والدة الأطفال الكفوفين: دول زرعتنا في الدنيا.. وسعدنا بزيارة أحمد حسن

قالت السيدة ثريا، والدة الأطفال الثلاثة المكفوفين، إنها سعيدة بمعرفة الناس لهم في الوقت الحالي بعد مسيرة شاقة مع الأطفال لحفظ القرآن الكريم وبدأ الحفظ عندما كانت أعمارهم 3 سنوات وكان الحفظ سماعيا لفترة طويلة ثم بعدها تم التطوير ليكون الحفظ بالسمع وبطريقة برايل للمكفوفين، موضحة أن ابنها محمد فارس حفظ في 3 سنوات ونصف، ومحمد حفظ في 4 سنوات ونصف، لكن الفتاة ملك لم تختتم حفظ القرآن، مبينة أن زواجها يساعدها في تربية أبنائهم فهم زرعتهم في الدنيا.

وأضافت «ثريا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «أولادي كانوا سعداء جدا بزيارة الكابتن أحمد حسن الخلوق، وأنا مرة كنت بتفرج على حوار تليفزيوني وكنت حامل وقولت لو جت بنت هسمي بنتي ملك».

وتابعت: «ابني محمد عاوز يطلع محدث فقيه في جامعة الأزهر وفارس نفسه يطلع مبرمج أما ملك نفسها تطلع دكتورة».

غناء أغنية وطنية

من جانبه غنى الابن محمد أغنية وطنية تقول كلماتها، «وأنت ماشي في مصر سلم على اللي ربي وعلم واللي كبر واللي عقل واللي هاود واللي فهم علي اللي بترتبي ابنها يكبر يبقى راجل، انزل امشي في الشوارع زور كنسية ودير وجامع اللي شاف غير اللي سامع مصر سحر ملوش آخر».

تقليد معلقي كرة القدم

وأشار محمد إلى أنه يشجع النادي الأهلي وقلد مذيع نهائي دور أبطال أفريقيا عندما قال المذيع «القاضية ممكن التاسعة للأهلي»، كما قلد الكابتن أيمن الكاشف فقال «أدي الكرة بتتلعب لحسني الشحات لأزاروه وترجع للشحات وآدي الشحات ياعيني ياعيني وتوتة توتة خلصت الحدوتة والأهلي بطل الدوري للمرة 41».