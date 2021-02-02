تخصيص 120 سيارة شفط و«شنايش» تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية

استعدت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، للأمطار والسيول ، بعدد من الإجراءات، حيث تعد محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات تعرضًا للغرق، مع دخول فصل الشتاء، وموسم سقوط الأمطار والسيول، التي تتسبب في إغلاق بعض الشوارع الرئيسية أحيانًا.

وصرح اللواء المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الاسكندرية، بأنَّ عدد سيارات ومعدات والطلومبات المستخدمة في النوة الأخيرة داخل المحافظة، بلغ 120 سيارة وطلومبة مدمجة.

وأشار رئيس الشركة بالإسكندرية، إلى المشاريع العاجلة التي يتمّ العمل عليها داخل المحافظة، ومنها إنشاء شنايش لتصريف مياه الامطار على البحر وذلك في شارع محمد نجيب، إلى جانب إنشاء مشروع تصريف مياه الأمطار بالجراري ومسجد الفرقان، بمنطقة العامرية، وجار تنفيذ مشروع «هونداي»، وذلك علي الطريق الصحراوي بالعامرية.

وفي منطقة سيدى جابر، يتمّ إنشاء خط تصريف مياه الأمطار قطر 500 بجوار بنزينه التعاون بالمنطقة، إضافة إلى مشروع عزبة الشامي لتصريف مياه الأمطار على المصرف، بحسب رئيس الشركة.

كما يتمّ إنشاء عمل «شنايش» بالطريق الدولي وشارع 45 في الاتجاهين، فيما يتمّ إنشاء «شنايش» بمنطقة الجزارين بشارع مصطفي كامل، وأمام كارفور المنتزه، فضلًا عن مشروع تصريف الأمطار من أمام مساكن الضباط المزلقان المقفول، ومشروع تصريف الأمطار بشارع 25 بحرية طوسن، وفقًا لتصريحات رئيس الشركة.

إنشاء شنايش لتصريف مياه الامطار من امام فندق الشيراتون، وإنشاء خط لتصريف الامطار لمنطقه الدخيله، بالإضافة إلى إنشاء شنايش لتصريف المياه بطريق برج العرب الكافوري.

فيما تمّ إنشاء هدار لتصريف مياه الأمطار من أمام كوبري السلام، وتشغيل محطة 5 المنتزه لتصريف فائض مياه الأمطار من مجمع سيدي بشر، وجار تنفيذ شبكة تصريف أمطار اسفل كوبري 21.