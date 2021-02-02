أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021: الدولار يستقر مقابل الجنيه

سجل الدولار مقابل الجنيه استقرارا سعريا للأسبوع الثاني على التوالي، مقابل تراجع في العملات الأوروبية «اليورو والإسترلين»، اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، في كل البنوك وشركات الصرافة.

أعلى سعر لشراء الدولار

سجل الدولار أعلى سعر شراء بـ 15.68 جنيه في بنوك: «كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، الأهلي الكويتي (بيريوس)، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطن، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، قطر الوطني hsbc».

البنوك الأقل سعرا لشراء الدولار

سجل بنك «عودة» أقل سعر لشراء الدولار بـ15.62 جنيه، وسجل الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في بنوك «مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي»، نحو 15.66 جنيه للشراء، فيما سجلت بنوك «الإسكندرية، قناة السويس» نحو 15.67 جنيه للشراء.

أعلى سعر شراء للعملات العربية

سجلت البنوك وشركات الصرافة خلال تعاملات يوم الثلاثاء 2 فبراير، أعلى سعر لشراء الريال السعودي في بنوك «بلوم، المشرق، قطر الوطني hsbc»، بـ4.18 جنيه.

وسجل سعر شراء الدرهم الإماراتي في بنوك «بلوم، المشرق، قطر الوطني hsbc»، بـ4.27 جنبه.

أعلى سعر لشراء العملات الأوروبية

سجل اليورو مقابل الجنيه تراجعا بقيمة 4 قروش وسجل أعلى سعرا للشراء بـ19.01جنيه في بنوك «كريدي أجريكول، والوطني التجاري الدولي، وأبوظبي الأول».

وسجل الإسترليني تراجعا مقابل الجنيه بـ5 قروش، وسجل أعلى سعرا للشراء في بنوك «العربي الأفريقي الدولي، وبلوم، ومصر إيران للتنمية، والمشرق، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والعقاري المصري العربي، والأهلي المتحد ،وقطر الوطني، وكريدي أجر يكول، وhabc» بـ21.47جنيه.