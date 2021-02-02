مصر تدخل عالم الفضاء من الباب الكبير (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر تدخل عالم الفضاء من الباب الكبير».

سيتم إنشاء سلسلة من أقمار نيكست بالتعاون مع الجانب الألماني

وجاء في التقرير، أنّ مصر تدخل عالم الفضاء من الباب الكبير، حيث تواصل الدولة سعيها العلمي والتكنولوجي في مجالات وأنشطة الفضاء وفقا لاستراتيجية طموحة وميزانية مستقلة عن وزارة التعليم العالي، كما أنّ الخطة المصرية لن تتوقف عند الأقمار الصناعية الخمس التي تملكها في مدارات مختلفة بالفضاء، بل سيتم إنشاء سلسلة من أقمار نيكست بالتعاون مع الجانب الألماني لإثبات قدرة مصر العلمية والعملية في التصنيع.

مصر تستعد لإطلاق أقمار صناعية في مارس 2022

وأضاف التقرير، أنّ مصر تستعد أيضا لإطلاق أقمار صناعية من نوعية النانو سات في مارس 2022 لمراقبة وقياس التغيرات المناخية خاصة تحديد نسبتي ثاني أكسيد الكربون والغازات في الغلاف الجوي المسببين الرئيسيين لتلك التغيرات، إضافة إلى القمر الصناعي «مصر سات 2» في سبتمبر 2022 وهو قمر يزن 330 كيلو جراما ويستخدم في تطبيقات الاستشعار بدقة تصويرية «مترين».

وتابع التقرير، أنّه في ديسمبر عام 2019 أطلقت مصر القمر الصناعي «طيبة 1» الذي يعد القمر الأول الذي تدخل به مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، ما يعد نقلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعمل على دعم جهود التنمية الشاملة التي تسعي الدولة لتحقيقها، ويصل وزن القمر إلى 5600 كيلو جرام، ويدعم الاعتماد على الإنترنت فائق السرعة الحكومية الإلكترونية والتي تدير أعمالها عبر شبكات التواصل، إضافة إلى تقديم خدمات فائقة السرعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.