وفاة الطفل «محمد» بعد تلقيه طلقا ناريا عن طريق الخطأ أمام منزله

لفظ الطفل محمد أيوب، أنفاسه الأخيرة على سرير طبي في مستشفى أسيوط الجامعي، متأثرا بطلق ناري هتك أحشائه، تلقاه في أثناء وجوده أمام المنزل، خلال معركة بالأسلحة النارية بين طرفين في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، بسبب خصومة ثأرية.

ونقل محمد من مستشفى قنا العام منذ 3 أيام إلى مستشفى أسيوط الجامعي، بعد تدهور حالته، بناء على خطاب تحويل من قسم الباطنة، لضرورة إجراء جراحة عاجلة له، لأن المستشفى ليس لديه الإمكانيات الكاملة لذلك.

وبحسب أحد أقارب الضحية لـ«الوطن»، استقبله مستشفى أسيوط الجامعي، وحجز بقسم الباطنة وأسعف بالعلاج لتهيئته لإجراء جراحة له، ولكنه بعد 3 أيام تلقى خلالها 3 كيلو دم، فارق الحياة.

معركة بالأسلحة الآلية بقرية الحجيرات

ونشبت بمعركة بالأسلحة الآلية بين طرفي خصومة في قرية الحجيرات، بين عائلة محامي قتلت زوجته أمام عينيه منذ شهرين، وخصومه، وامتدت إلى صباح الجمعة الماضية، وتطايرت الأعيرة النارية في أرضية وسماء القرية، كان وقتها محمد أيوب، 15 عاما، جالسا أمام منزله بالقرية، مفزعا من أصوات النيران التي منعته من النوم، حتى استقرت إحداها في بطنه وووسط أحشائه.

هرول أهل محمد، ضحية الطلقات النارية الناجمة عن خلافات الثأرية بين عائلتين، وأخذوه وذهبوا به إلى مستشفى قنا العام لإسعافه، وتبين وجود هتك في أحشائه أدت إلى قطع جزء من المصران الغليظ، لكن حالته تدهورت، ونقل إلى أسيوط الجامعي.

وطالب أهالي قرية الحجيرات في قنا، وزير الداخلية، بسرعة التحرك بجمع الأسلحة النارية من المواطنين، وإنهاء الخصومات الثأرية، والقبض على المجرمين.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بنشوب معركة بالأسلحة الآلية بين طرفي خصومة بقرية الحجيرات، امتدت لعدة ساعات، أسفرت عن إصابة طفل عن طريق الخطأ، تلقى طلق ناري في أثناء تواجده أمام منزل أسرته بالقرية.