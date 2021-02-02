شرم الشيخ تستعد لانطلاق دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة»

تستعد مدينة شرم الشيخ لانطلاق فعاليات دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة»، التي تنطلق على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 5 و6 من شهر فبراير الجاري.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بتفقد إحدى قاعات جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، والتي من المقرر أن يعقد بها فعاليات الدورة يوم الجمعة المقبل، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني.

وتعد فعاليات دورة تدريب الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء.

وأكد المحافظ على وضع علامات إرشادية للتباعد الاجتماعي على المقاعد، وتعقيم وتطهير القاعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ أنه سيجري منح شهادة تفيد حضور الدورة لجميع المشاركين، وسيجري عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان «التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل»، بحضور نخبة من الإعلاميين.

رافق المحافظ خلال جولة التفقد، اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبدالفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، والدكتور تامر عباس، مدير فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، أقيمت على مساحة 720 ألف فدان، وتقام على ثلاثة فروع، الأول بمدينة الطور، ويقام على مساحة 355 فدانًا، ويضم 7 كليات، هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض، ويقام فرع شرم الشيخ على مساحة 35 فدانًا، ويضم كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم، كلية الإنتاج الإعلامي وفرع رأس سدر ويقام على مساحة 330 فدانًا، ويضم 4 كليات، هي الطب البيطري، و الزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع.