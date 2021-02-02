تجديد وترميم 3823 مسجدا بتكلفة تخطت 3 مليارات جنيه

عرضت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي ملخصا بإحلال المساجد وتجديدها وصيانتها وترميمها وفرشها خلال خطتها ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018-2022»، والتي تناولها د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفي النقاط التالي، تستعرض «الوطن» أبرز ما ورد في ملخص الوزارة..

١. تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 3823 مسجدًا بمعرفة وزارة الأوقاف، سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بتكلفة بلغت نحو ثلاثة مليارات وثلاثمائة وستة عشر مليونًا في ست سنوات.

٢. 2500 مسجد بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف، بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

٣. ترميم 6323 مسجدًا وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6,3 مليارات جنيه من الموارد الذاتية للوزارة والجهود الذاتية.

٤. حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشرافها، حيث تم افتتاح 847 مسجدًا جديدًا في أقل من خمسة أشهر في الفترة من 4 ديسمبر 2020م حتى 5 فبراير 2021م، منها 203 مساجد من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.