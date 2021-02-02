صندوق الإسكان يزف بشرى سارة لحاجزي الوحدات بمدينتي السادات والعاشر

أعلن صندوق الإسكان الإجتماعى، في بيان له عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواصلة العمل على ملفات الإعلان العاشر، قبل 6 أشهر من الموعد المُقرر في كراسة الشروط، مشيرًا إلى أنه تم إرسال عدد 8292 ملفا للعملاء المتقدمين بمدينتي السادات والعاشر من رمضان، إلى شركات الإستعلام الميداني للاستعلام عن بيانات السكن والعمل.

إرسال الملفات المقبولة لجهات التمويل المختلفة المتعاملة على المشروع لإجراء الدراسة الائتمانية

وأضاف البيان، أنه تم إرسال المقبول منها إلى جهات التمويل المختلفة المتعاملة على المشروع لإجراء الدراسة الإئتمانية تمهيدًا لتخصيص الوحدة السكنية وإنهاء إجراءات منح التمويل والتعاقد.

ونشر صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أرقام هواتف للتواصل معه، ومتابعة الطلب الخاص بالعملاء المتقدمين على الإعلان.

والأرقام هي (59995777-090071117118)، منوهًا إلى أنه يمكن الاتصال من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت.

استمرار التعامل على ملفات حاجزي وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي بمدينتي السادات والعاشر من رمضان

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أن صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، بدأ التعامل على ملفات العملاء المُتقدمين لحجز وحدات الإسكان الإجتماعي بالإعلان العاشر بكل من مدينتي «السادات والعاشر من رمضان» وذلك في ضوء عدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها حتى الآن.

وأشار إلى أن التعامل على ملفات الإعلان العاشر بالإسكان الإجتماعي، قد بدأ بالفعل قبل 6 أشهر من الموعد المحدد بكراسة الشروط السابق الإعلان عنها، وذلك في إطار التزام صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، بتوفير الوحدات السكنية للعملاء الراغبين في الحصول على تلك الوحدات، وفي ضوء خطة محددة لتنفيذ وحدات مشروعات الإعلان العاشر لبرنامج الإسكان الاجتماعي في التوقيتات المعتمدة.

إرسال ملفات العملاء المتقدمين على مدينة السادات

وكانت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أعلنت أنه تم إرسال ملفات العملاء المتقدمين على مدينة السادات ضمن الإعلان العاشر في الوحدات التي تبلغ مساحتها 90 م٢، إلى شركات الإستعلام الميداني، للاستعلام عن بيانات السكن والعمل، كما تم إرسال المقبول منها إلى جهات التمويل المختلفة المتعاملة على المشروع لإجراء الدراسة الائتمانية إنتظاراً لتخصيص الوحدة السكنية وإنهاء إجراءات منح التمويل والتعاقد، كما تم إرسال ملفات العملاء المتقدمين على مشروع مدينة العاشر من رمضان بالإعلان العاشر للوحدات السكنية مساحة 90 م٢، لشركات الاستعلام لإجراء الإستعلام الميداني على بيانات السكن وجهة العمل، وفي انتظار ورود تقارير الإستعلام لمراجعتها وإرسال المقبول منها لجهات التمويل لإنهاء إجراءات الدراسة الائتمانية والتخصيص والتعاقد، مشيرا إلى أنه سيتم تباعا خلال الأشهر القليلة القادمة التعامل على باقي الملفات، وفقًا لجاهزية الوحدات.