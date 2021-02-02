وزير الأوقاف أمام «النواب»: عملنا على تحسين أحوال «الأئمة».. وأقل راتب 4 آلاف جنيه

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «الولاية على المساجد للدولة ولاية عامة، مثل الولاية على الجند أو الولاية على الزوجة»، منوهاً بأن الوزارة تهتم بملف الخطاب الدينى، على أساس أنه يبنى ولا يهدم ويؤمن بالتعددية وقبول الآخر والمواطنة، مضيفاً أنه «تتم تنقية كتب التراث، والأخذ منها بما يناسب العصر، وأنه تم إنتاج 180 مؤلفاً ومترجماً».

وقال «جمعة»، فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار حنفى جبالى: «أصدرنا كتاباً حول حماية الكنائس، وأكدنا على أفكار مهمة منها أن من مات من المسلمين دفاعاً عن الكنيسة كمن مات دفاعاً عن مسجد لأن الهدف حماية الوطن»، مستعرضاً عدداً من الكتب التى صدرت عن الوزارة تتواكب مع أحداث الساعة منها كتاب مهم مع ظهور جائحة كورونا وهو «فقه النوازل.. كورونا المستجد»، وتعرض للوباء بمرجعية دينية مع تأكيد أنه فى هذه القضايا رأى الدين يقوم على رأى الطب والعلم فى الأساس، وتابع: «لا يوجد ما يسمى غزوات، وهو مسمى خاطئ والإسلام سماها (أيام)، مثل يوم (حنين)، كما ذكر بالقرآن»، موضحاً أن المسمى يعنى أن الإسلام لم يقم بالغزو وهو عكس ما حدث، متسائلاً: «هل كان يوم الخندق غزواً أم صداً لغزو؟ وكذلك (أُحد)، وكلها أيام كانت دفاعاً للصد مثل يوم (الخندق)، أو «بدر»، لم تكن غزوات بل كانت للصد والدفاع حتى يوم مكة كان فتحاً ودون قتال».

وأضاف الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى اهتماماً لأئمة الأوقاف لتحسين أحوالهم المالية والمعيشية، مشيراً إلى أن إجمالى ما كان يتقاضاه الإمام 1288 جنيهاً قبل الاستقطاعات، وذلك قبل تولى الرئيس، والآن أقل إمام يتم تعيينه بالليسانس يحصل على 4075 جنيهاً، وللدكتوراه 5000 جنيه، وأقل زيادة بلغت 2088 جنيهاً، والزيادة للدكتوراه 3393 جنيهاً، مشيراً إلى أن معظم العمل على تحسين أمور وأحوال الأئمة يتم بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، وبالجهود الذاتية للوزارة، حيث تصرف الوزارة 1.2 مليار سنوياً منها 700 مليون لتحسين أوضاع الأئمة وهى من الموارد الذاتية، مؤكداً أن إجمالى ما كانت تحققه هيئة الأوقاف 560 مليون جنيه، وزاد العام الماضى إلى مليار و540 مليون جنيه، بزيادة 900 مليون، وصناديق النذور زادت 400%، وصلنا 30 مليوناً بدلاً من 7 ملايين، مشيراً إلى أن هيئة الأوقاف ستحقق ملياراً و800 مليون جنيه، ونستهدف 2.5 مليار جنيه خلال العام المقبل.

1.2مليار جنيه إجمالى ما تنفقه «الأوقاف» من مواردها الذاتية سنوياً منها 700 مليون لتحسين دخل الأئمة

وقال «جمعة»، إن إجمالى ما تنفقه الوزارة من مواردها الذاتية سنوياً، يبلغ 1.2 مليار جنيه سنوياً منها 700 مليون لتحسين دخل الأئمة، موضحاً أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2788 جنيهاً، وبعد الأئمة زادت رواتبهم 3990 جنيهاً، منوهاً بأن وزارته لديها خطة لإصدار سلسلة من الإصدارات تتضمن الخطب العصرية حول قضايا الساعة، لا سيما أن مجال الخطابة كان محل شكوى بأنها تقليدية ومكررة ليتناول عدداً من الموضوعات التى تعالج قضايا العمل والفكر المتطرف والمرأة وغيرها، ومنها 100 خطبة صدرت بالفعل وتم إلقاؤها فى مساجد الجمهورية، وهناك موضوعات جديدة لخطب الجمعة ومنها القضايا التى تشغل الرأى العام، وهناك 100 خطبة حول قضايا الساعة تتناول موضوعات تواجه الفكر المتطرف وغيرها من الأفكار، لافتاً إلى أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لمواجهة التطرف والإلحاد، والعمل على حماية النشء الصغير من الأفكار الهدامة والتطرف الفكرى، مؤكداً أن الوزارة بسطت توصيل المعلومات للأطفال بإصدار كتيبات كوميكس لمواجهة التطرف، كما استخدمنا الخيال العلمى.

وأوضح الوزير أن «الوزارة تهتم بمواقع التواصل، لأنها أداة يمكن استغلالها بالخير أو الشر، وأصدرت عدداً من المطبوعات تحت عنوان (تغريدة وبوست)، لمواجهة المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا»، مشيراً إلى أن الوزارة تواجه الإلحاد والتطرف فى جميع الاتجاهات، مؤكداً أنه لن نستطيع القضاء على التشدد واقتلاعه من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب بنفس القوة والحسم، وتابع: «نواجه التطرف سواء كان يمينياً أو يسارياً، وكذا الخروج على القيم وتأكيد الوسطية»، لافتاً إلى أن الإلحاد فى عالمنا العربى والإسلامى موجه وممول وموظف لتفسخ المجتمعات، فإذا وجد فى الشباب ميلاً للتدين أخذوه للتطرف، وهو نفس الأمر مع استغلال التحرر فى الإلحاد.

نواب يطالبون الوزير بالسماح بصلاة الجنازة وعودة الكتاتيب.. ويتساءلون: «لما انتو فاتحين المساجد قافلين الميضة ليه؟»

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن «هيئة الأوقاف ليس لديها حصر كامل بممتلكاتها، وعندما طلبنا حصراً منها بممتلكاتها، لم يرد إلينا رد»، موضحاً أن هناك ممتلكات بقيمة تريليون جنيه وعدة مليارات، أى ما يعادل نصف ميزانية الدولة، بينما عائدها للموازنة والوزارة لا يتجاوز مليار جنيه، أى نسبة العائد لتريليون جنيه تبلغ 1.5%، وهو ما يعد إهداراً كبيراً للمال العام، ولا بد من وقفة مع الشركات التى تسهم فيها الهيئة، وهناك متأخرات وضعف فى الإجراءات القانونية. ووجه «سالم» سؤالاً لوزير الأوقاف فى تعقيبه على بيانه بالجلسة، عن حجم المنح لوزارة الأوقاف وحجمها؟ وكذا عن أوضاع العمالة السيئ والعدد ضعيف بالمساجد ما يؤثر على نظافتها، مؤكداً أن حجم استثماراتها لا يتناسب مع حجم الوزارة، مطالباً بزيادة الاستثمارات وطلب دعم إضافى للوزارة من التخطيط.

وأكد النائب أحمد حمدى ضرورة فتح دورات المياه بالمساجد، والسماح بصلاة الجنازة داخلها وليس التكدس خارجها. وقال النائب أحمد الشيشينى إن هناك إعلاماً مضللاً ينشر المفاسد والفتن، وإننا نحتاج إلى تدعيم وزارة الأوقاف لدور الدعاة، وأن تهتم بأحوالهم المادية والمعنوية، مطالباً بعودة الكتاتيب أسوة بالأزهر، لأنها تعلم الأولاد حفظ القرآن الكريم، ولها دور مهم للغاية فى المجتمع حالياً.

وعلق النائب عماد خليل، على كلام الوزير، قائلاً: «لا يوجد تنسيق كافٍ بين الأوقاف والثقافة والإعلام حول تجديد الخطاب الدينى، ونريد أن يصل تجديده إلى البسطاء، ولا يكتفى أن يكون داخل قاعات المؤتمرات فقط». وانتقدت النائبة سناء برغش بيان وزير الأوقاف، وقالت إن «خطابك تحت القبة حسسنى كأننا فى خبطة الجمعة»، مستنكرة الحال الذى آل إليه مصنع سجاد دمنهور، حيث وصفته بأنه فى حاله يرثى لها، وتابعت: «لقد كنا نتباهى بسجاد دمنهور، ويتم تصديره للخارج، وكثير من العائلات الكبيرة والقصور كانت لا تخلو منه، لكن حالياً اختزلته فى فرش المساجد فقط»، مشددةً على إعادة هيكلة المصنع وتشغيله بجميع طاقته.

ونوه النائب حامد جهجه، بارتفاع القيمة الإيجابية للفدان فى الأراضى الزراعية التابعة للأوقاف، مطالباً بخفضها لا سيما بعد الأعباء التى تقع على كاهل الفلاح والمزارع. وسأل النائب فتحى قنديل وزير الأوقاف، قائلاً: «لما انتو فاتحين المساجد قافلين (الميضة ليه)؟ والناس تتوضأ فين؟ ولا بد من حل هذا الأمر». وهاجم النائب محمد عبدالحميد هاشم وزير الأوقاف قائلاً: «هناك فساد كبير فى هيئة الأوقاف، وهناك أوراق ومستندات تؤكد ذلك، لكن لا مجال للحديث بشأنه هنا»، وتابع: «إذا كان الوزير يسمح لمن يأتون من الخارج لبناء المساجد بتدريس الفكر المتطرف، فأين نحن من تعيين خريجى الأزهر؟ فمنذ 10 سنوات لم يتم تعيين إمام أو خطيب واحد، وتركت الساحة للمجتهدين ليزداد التطرف ويقتل الأبرياء ويكثر الشهداء».

جامع: 2020 عام استثنائى للصناعة المصرية ومؤشرات إيجابية فى معدلات النمو

من جهة أخرى، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً على الاقتصاد العالمى ومن ثم الاقتصاد المصرى، حيث شهد ظروفاً صعبة كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع فى معظم دول العالم، مشيرةً فى هذا الإطار إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء، أثمرت تبنِّى العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية أسهمت فى تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية، بل ومساندتها فى الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة فى ضوء برنامج الحكومة الصادر فى عام 2018، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.

واستعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات الاقتصادية التى تعكس أداء القطاع الصناعى، وأوضحت أنه على الرغم من تطورات الموقف الوبائى العالمى فإن القطاع الصناعى استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالى 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3%، فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعى نحو 17.1% فى الناتج المحلى الإجمالى.