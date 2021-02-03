متخصص في علم الفيروسات: نتائج أولية مبشرة لعلاج حديث لـ كورونا

قال الدكتور إسلام حسين، المتخصص في علم الفيروسات بجامعة بوسطن الأمريكية، إنه يوجد دواء يسمى «ميتا ديسبن» مستخدم في تطبيقات علاجية لعلاج أنواع من السرطانات وثبت فعاليته ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهذه النتيجة جاءت بعد التجارب المعملية على الفئران لأن هذه مجرد نتائج أولوية وسيتم توسيع التجربة لتشمل الأشخاص في المستقبل.

الدواء يعالج أمراضا تخصصية وهو مختلف تماما عن المصل

وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن الدواء يعالج أمراضا متخصصة جدا وفعاليته تختلف مع كل جرعة معطاة للشخص المصاب وهو عبارة عن مادة كيميائية ويختلف تماما عن المصل أو اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فهو علاج لكن لم يثبت فعاليته لكن المصل يقي من الإصابة بالفيروس.

في حاجة إلى علاج مصابي كورونا أصحاب الحالات الحرجة

وتابع المتخصص في علم الفيروسات بجامعة بوسطن الأمريكية: «نحن في أمس الحاجة لأدوية لعلاج الحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك انتظارا للوصول إلى نتائج يقينية من خلال التجارب السريرية، وسيتم التجربة على شرائح عمرية مختلفة للتأكد من فعاليته ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».

نيباه ليس واسع الانتشار مثل كورونا وموجود منذ أعوام عديدة

وبخصوص فيروس «نيباه» الذي ظهر في شرق آسيا في دول بنجلاديش والهند وماليزيا وغيرها، فإن الأطباء لم يخضعه للاختبار لأن المقالات الصحفية المنشورة في صحيفة «الجارديان» البريطانية تقوم بالتحذير من الفيروس وهو موجود منذ عام 1998 وانتشر في عام 2018 في الهند لكن الفيروس ليس واسع الانتشار مثل كورونا.