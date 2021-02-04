تفاصيل الطرح الأول لأراضي الحصة العينية بالعلمين: 9 شروط للتقديم

حصلت «الوطن» على نسخة من الخرائط التفصيلية للطرح الأول لأراضي الحصة العينية والنقدية، التي أعلنها أمس، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وحددت الخرائط التفصيلية مواقع الطرح الأول على المطورين العقاريين بمدينة العلمين الجديدة، أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء، وخلف مدرسة لوازن الجديدة بالمنطقة الشاطئية، ومنطقة الداون تاون، وتطل معظم الأراضي المتاحة للحجز على طريق الأسكندريه مطروح مباشرة .

وزير الإسكان : تلقي طلبات المستثمرين اعتبارا من يوم 8 وحتى 15 فبراير الجاري

وشمل الطرح 8 قطع أراضى بمساحات تتراوح بين 24 إلى 56 فدانا، وبمساحة إجمالية تقدر بنحو 270 فدانا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيها، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة أن مدة التنفيذ تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات .

آليات التقديم للطرح الجديد:

1 - يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر (قطعة الأرض محل الشراء - السجل التجاري - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر - سابقة الأعمال - الملاءة المالية والمركز المالي - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45% إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها، سكنية كانت أو خدمية أو فندقية.

2 - يتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون الأخير اشترى أو طور مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة.

3- يتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التي طورها المستثمر حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.

4- يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم إختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها ماليا، ومن سيقوم بسداد أعلى مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلى لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفي حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالي حصة الهيئة، خلال 60 يوما من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفي حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

5- يُلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يوقع العميل العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط، وليس الأفراد أو المنشآت الفردية.

6 - تسدد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة (25%) من قيمة حصة الهيئة (10% تسدد، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلي (1% مصاريف إدراية، و0.5 %مجلس أمناء).

7 - يتم سداد باقي ثمن الأرض علي أقساط (نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل) متساوية تتفق ومدة تنفيذ المشروع.

8 - يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية، و0.5 % مصاريف إدارية).

9 - يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن الطرح الأول من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة، لـ8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فدانا، وبمساحة إجمالية نحو 270 فدانا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيها، على أن تتلقي طلبات المستثمرين اعتبارا من يوم 8 وحتى 15 من فبراير الجاري، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.