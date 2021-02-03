محامي الطبيب المتهم بالتحرش: موكلي نفسيته فل.. ومستعد للمواجهة

يؤكد كمال يونس، المحامي بالنقض، الذي يتولى الدفاع عن الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال «ب. س»، في تصريحاته الإعلامية كافة، أنّ موكله «بريء» والاتهامات الموجّهة له «مجرد ادعاءات»، رغم أنّ المتهم اعترف أمس في تحقيقاته أمام النيابة العامة، أنّه تحرّش بعدد من الرجال المترددين على عيادته وأجبرهم على ممارسة الشذوذ معه، كما يسعى المحامي لمواجهة مع الضحايا، مؤكدا أنّ موكله «متزن ونفسيّته زي الفل».

محامي الطبيب المتهم بالتحرش: أدعم موكلي نفسيا

محامي المتهم «يدعم موكله نفسيا»، حسب ما أكد لـ«الوطن»، موضحا أنّه مستعد لمواجهة المجني عليه، فمن الضروري مواجهة طرفي القضية، وهو ما يسعى له مع موكله حاليا: «قانونيا لازم مواجهة، وكل ما هو موجّه لموكلي مجرد ادعاءات».

يونس: أتابع سير التحقيقات في القضية.. وننتظر المواجهة

لم يحصل محامي الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال على أوراق القضية حتى الآن، حيث إنّها محل التحقيق حتى الآن، لكنه أكد في الوقت ذاته أنّه يتابع التحقيقات في القضية، حيث حضر أمس التحقيق أثناء إدلاء شاهدين بأقوالهما أمام النيابة العامة.

وحازت قضية الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال، على جدل واسع في المجتمع، ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد القبض على المتهم داخل عيادته في حي الدقي، بناء على أمر النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان البيان الصادر عن النيابة، أوضح أنّها تلقت بلاغًا من 5 أشخاص في سبتمبر من العام الماضي، ضد الطبيب «ب. س»، اتهموه فيها بالتحرش بهم وهتكه عرضهم بالقوة.

وكان طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، اعترف خلال التحقيقات التي جرت معه، بأنّه هتك عرض 5 رجال بالقوة، وأنّه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، ما زيّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئ.