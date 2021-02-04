فتنة بين شركات السجائر بسبب الصورة التحذيرية على «التبغ المسخن»

شهدت سوق السجائر أزمة حادة أدت لحدوث «فتنة» بين الشركات الأجنبية العاملة في مصر، على خلفية طلب وزارة الصحة طباعة الصورة التحذيرية على علب سجائر التبغ المسخن، التي استقبلت السوق منها أول طرح في 17 يناير الماضي، من خلال شركة «بريتش أمريكان توباكو».

وقال مصدران مطلعان بشركات سجائر أجنبية لـ«الوطن»، إن سبب الأزمة تداول أنباء بشأن موافقة وزارة الصحة على السماح لأكبر شركة سجائر أجنبية في السوق، وهي «فيليب موريس»، بطرح منتجها الأحدث والأشهر «أيكوس»، الذي يعمل بتقنية «التبغ المسخن»، دون طباعة الصور التحذيرية على علب السجائر الخاصة بها، على الرغم من تمسكها الشديد في وقت سابق بعدم السماح لأي شركة بطرح المنتج دون تلك الصور.

أيكوس - منتج شركة فيليب موريس الذي لم يطرح بعد في مصر

وأشار أحد المصدرين، إلى أن شركة «بريتش أمريكان توباكو»، التي كان لها السبق بطرح أول منتج تبغ مسخن في الأسواق المصرية، تحت اسم «جلو»، التزمت ورضخت لتعليمات وزارة الصحة بطباعة الصورة التحذيرية على علبها، باعتبار أن الأمر سوف ينطبق على الشركات كافة، العاملة في السوق، والتي ستطرح المنتج ذاته.

وأوضح المصدر، أن طرح خلال اجتماع قبل أيام بين وزيرة الصحة ولجنة التبغ التابعة للوزارة، فكرة السماح لشركة «فيليب موريس»، بطرح منتجها دون الصورة، والاكتفاء بكتابة عبارة «ضار جدا بالصحة»، أو غيرها من العبارات التحذيرية، ما أشعل أزمة داخل شركة «بريتش أمريكان توباكو»، التي طبعت ملايين العلب من السجائر الجديدة بالصورة المطلوبة.

وأشار المصدر الثاني، إلى أن أزمة الصورة التحذيرية نشبت قبل عام تقريبا، موضحا: «بعد اجتماعات وتحركات مكثفة لوضع مواصفات قياسية للمنتج الجديد، بدأت الشركة تجهز نفسها لطرح المنتج في مصر، لكن وزارة الصحة اشترطت آنذاك وضع الصورة التحذيرة قبل الموافقة على طرح المنتج، ما تسبب في إرجاء خطط الطرح».

وأضاف المصدر، أن سبب تحفظ الشركات في البداية على وضع الصورة التحذيرية والاكتفاء بالعبارات المكتوبة فقط كان له ما يبرره، خاصة أن شركات السجائر العاملة في مصر هي بالأساس أجنبية، وتتبع في خططها وسياستها شركاتها الأم.

وتابع: «عندما قامت تلك الشركات بطرح منتج التبغ المسخن في أسواق أوروبا وغيرها من الأسواق، لم تضع صورة تحذيرية واكتفت بكتابة العبارة فقط، وبالتالي لو طرحت منتجاتها في مصر بالصورة ستكون هناك ازدواجية، وستواجه الشركة مشكلات مع سلطات الصحة في الدول التي طرحت بها منتجاتها سابقا».

وقال المصدر، إن «بريتش أمريكان» تواجه مشكلة في الوقت الحالي؛ إذ أنها طرحت منتجاتها في الأسواق الخارجية دون طباعة الصورة التحذيرية، لكنها طبعتها بتلك الصورة في مصر نتيجة تمسك وزارة الصحة بهذا الشرط، للموافقة على طرح المنتج، ثم فوجئت بالحديث عن إمكانية استثناء شركات أخرى.

ولفت المصدر إلى أن إصرار شركة «فيليب موريس» لا يتعلق فقط بالتزامها بمعيار موحد في شكل منتجها، لكنه يتعلق أيضا بشكل علبة السجائر المسخنة الخاصة بها؛ إذ تعد العلبة صغيرة نسبيا، مقارنة بعلبة «بريتش أمريكان»، ما يجعل فكرة طباعة الصورة أمرا أكثر صعوبة على الشركة.

وكانت شركة «بريتش أمريكان توباكو» الاإنجليزية، أعلنت في 26 ديسمبر الماضي، طرح منتجها الأول في مصر بسوق التبغ المسخن، تحت اسم «جلو»، وأكدت ماريانا مجدي، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بالشركة وقتها، أن الشركة ستلتزم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك السوق المصري.

وأضافت: «سنقوم بطرح منتج التبغ المسخن (جلو) بالصور التحذيرية المصورة بنسبة 50% من حجم العلبة، طبقا لقرارات وزارة الصحة الصادرة في هذا الشأن».

والتبغ المسخن عبارة عن جهاز لتسخين التبغ مزود بتقنية تسخين جديدة للفائف التبغ، دون إشعال ولا رماد، وبرائحة أقل من السجائر التقليدية، وتقول الشركات المروجة للمنتج إنه قد يكون أقل ضررا من التدخين التقليدي بنسبة 95%.