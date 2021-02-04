شروط تعديل درجة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال فترة الخدمة

منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن تسوية الموظفين الحاصل على مؤهل أعلى خلال الخدمة في الجهاز الإداري للدولة، والمترتب عليه فيما بعد تغيير درجاتهم الوظيفية والمسمى الوظيفي، وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الضوابط والإجراءات التي تنظم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وحضر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، أمس، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستعراض بعض جهود الجهاز ومن بينها إجراءات التسوية للمؤهل الأعلى.

آلاف الموظفين يترقبون التسوية بمؤهل أعلى وتغيير درجاتهم الوظيفية

ويترقب آلاف موظفي الحكومة من الحاصلين على مؤهل أعلى خلال مدة خدمتهم في الحكومة، صدور قرارات الموافقة على التسوية لهم وما يترتب عليها من تعديل الدرجة الوظيفية والمالية والمسمى الوظيفي.

«الوطن» تستعرض الشروط والضوابط والإجراءات التي وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بموجب الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، لتسوية حالات هؤلاء الموظفين على النحو التالي:

1- إعادة التعيين أو التسوية بعد الحصول على مؤهل أعلى خلال الخدمة، وما يترتب عليه تغيير الدرجة الوظيفية والمسمى الوظيفي، تكون وفقاً للقانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية التي تقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في 2 نوفمبر 2016.

2- التسوية أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة، أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.

3- الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.

4- الجهاز أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين.