«المترو» يعلن الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار غدا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، رفع حالة الطوارئ، لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، المتوقعة غدا الخميس الموافق 4 فبراير الجاري، حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتوقعها سقوط الأمطار التي تصل حد السيول في بعض المناطق، حتى السبت المقبل، مؤكدة أن تعليمات التشغيل لسائقي القطارات تضمنت تخفيض السرعات في المحطات المتواجدة خارج الأنفاق، وتجهيز غرف عمليات لمتابعة حركة مسير القطارات، وتشكيل فرق طوارئ وصيانة لمواجهة الأعطال المفاجئة، التي تنتج عن سقوط الأمطار بغزارة، لضمان عدم التأثير على إجراءات السلامة والأمان.

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إن الشركة تتابع بصفة دورية البيانات والنشرات الجوية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار أثناء سير القطارات، وخاصة في المحطات المتواجدة خارج الأنفاق، لعدم تعطل الحركة، منوها إلى أن غرفة العمليات تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام تشغيل القطارات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.

وأضاف «عبدالهادي» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن حركة مسير القطارات منتظمة تماما منذ صباح اليوم، بالخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدا أن هناك تأمينا شاملا للشبكة الهوائية الكهربائية المعلقة بالخط الأول، والقضيب الثالث بالخطين الثاني والثالث، وجاهزية طلمبات شفط المياه، كما جرى التأكد من نظافة وصلاحية موانع الصواعق أعلى الوحدات المتحركة وتجهيزها، تحسبا لسقوط أمطار، منوها بأن الشركة انتهت تماماً من عمل صيانة مخرات السيول بجميع المحطات النفقية، وتطهير شبكات الصرف بالمحطات والأنفاق، ونظافة وجاهزية المجرى منذ ما يقرب من 3 أشهر تقريبا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للسيطرة والتعامل طبقاً لتعليمات السلامة وخطة الأزمات بوزارة النقل، حال سقوط أمطار بغزارة، مؤكدا أن الشركة تقوم يوميا بتنفيذ إجراءات وقائية للقضاء على فيروس كورونا، ومحاصرته داخل المحطات وعربات القطارات، موضحا أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية مستمرة، وأن غرامة الـ50 جنيها تطبق على المخالف في الحال.