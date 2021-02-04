شاكر: توصيل التيار لـ99.9% بالدولة ونسعى لخدمة كل المناطق بكفاءة موحدة

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة، توصيل التيار الكهربائي لـ99.9% في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال الشبكة القومية، لافتا إلى أن النسبة المتبقية في مناطق نائية، ويتم توصيل التيار الكهربائي إليها من خلال بدائل.

توصيل خدمات الكهرباء لكل منطقة بنفس الكفاءة

وأشار شاكر لـ«الوطن»، إلى أن القطاع يسعى لتوصيل خدمات الكهرباء لكل منطقة في مصر بنفس الكفاءة والجودة، لافتا إلى أنه يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة، أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة، أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، خاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجا.

تأمين التغذيه لتحسين مستوى الخدمة بجودة عالية

وقال إن الوزارة خصصت 175 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في 145 قرية، ضمن مبادرة حياة كريمة، تضم 11 محافظة على مراحل متعددة، وبلغ المنصرف حتى الآن 95 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية، لتحسين مستوى الخدمة بجودة عالية، بالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة.

تكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الآداء

وأكد شاكر، أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التي يتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية، وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة، وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسب، ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة، واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة، لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع، لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية، ووضع حلول لتفادي مشاكل الخطوط الطويلة.

تطوير شبكات القرى في وسط الصعيد

وأوضح أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، قامت بتطوير شبكة الكهرباء لـ75 قرية بنطاق عمل الشركة، منها 8 قرى تابعه لمحافظة المنيا، و60 قرية بمحافظة أسيوط، و7 قرى لمحافظة الوادى الجديد، لافتا إلى أنه مستهدف تنفيذ مشروعات تطوير بالقرى التابعة لنطاق الشركة، خلال عام «2020/2021» بتمويل ذاتي من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بخلاف ما سيتم اعتماده لهذه القرى من المحافظات المعنية.

تطوير 52 قرية في سوهاج والمنيا والاقصر واسوان

ولفت إلى أنه تم وضع الخطط اللازمة لأعمال التطوير للقرى الأكثر احتياجاً فى نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فى محافظات «سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان»، بإدراج 52 قرية بإجمالى استثمارات بقيمة 642 مليون، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير 25 قرية، بإجمالى استثمارات بقيمة 20.5 مليون جنيه.

ويتم تنفيذ المرحلة الثانية للتطوير للعام الحالى «2020/2021» لـ16 قرية، بإجمالى استثمارات بقيمة 44,5 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من التطوير لجميع قرى مشروع مبادرة «حياة كريمة»، خلال الأعوام «2021/2022 – 2022/2023– 2023/2024»، بإجمالى استثمارات بقيمة 577 مليون جنيه من خلال استكمال ما تم خلال المرحلة الأولى والثانية، وتأمين التغذية من خلال المصادر التبادلية، وكذا موزعات التغذية الرئيسية، واستكمال تغيير العدادات لمسبوقة الدفع أو ذكية.

تطوير 13 قرية في البحيرة

أشار إلى قيام شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بتطوير شبكة الكهرباء في 13 قرية، بتكلفة إجمالية قدرها 58 مليون جنيه، ضمن قرى المرحلة الأولى من مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة

وقال إنه جار العمل حاليا على إنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل مناطق «مصر الوسطى ومصر العليا والقناة والقاهرة والاسكندرية والدلتا»، إضافه لإنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ما يعادل نحو 840 مليون جنيه مصري.

تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة

وأوضح أن المشروع يهدف الى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى مصر بإجمالي 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59.5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية مع تنفيذ 5 مراكز تحكم توزيع ضمن 15 مركزا في المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتطوير 47 مركزا للتحكم على أعلى مستوى في شبكات توزيع الكهرباء ضمن برنامج عمل الحكومة حتى عام 2022.