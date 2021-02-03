ضبط عاطل دعا أصدقاءه لإقامة حفلة جنسية على زوجته بالإسكندرية

دعا شاب في العقد الثالث من عمره، أصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى حفلة جنسية على زوجته داخل منزل الزوجية في الإسكندرية، من خلال رسائل كتبها إلى أصدقائه، أرسلها إليهم عبر البريد الإلكتروني الخاص، طلب منهم المشاركة في حفلات جنسية، نظير دفع كل فرد منهم 400 جنيه في الليلة، وأرسل إليهم صورا لعدد من الفتيات اللاتي يظهرن في أوضاع جنسية مثيرة.

رسائل على فيس بوك تدعو لحفلة جنسية مع زوجته وصديقاتها

لقيت رسائل الشاب تجاوبًا من بعض الأصدقائه الذين رحبوا بفكرته، بينما رفضها آخرون وقاموا بحظره من على حسابهم، بسبب المحتوى الجنسي والصور التي كان يروج لها فيسبوك للفتيات، وبعد أن رصدت المباحث نشاطه ألقي القبض عليه وتبين أنه كان يعرض زوجته على راغبي المتعة الحرام بعد الإتفاق معها بتكوين شبكة دعارة بمشاركة عدد من صديقاتها وتكون مهمته الترويج لنشاطن على فيسبوك.

الشرطة ترصد نشاط المتهم

وبعد تداول المحتوى الجنسي الفاضح على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية التصدى لتلك الجرائم التي ترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة الترويج للأعمال المنافية للآداب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الأداب بقطاع الأمن الإجتماعى بوجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن إستعداده لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإشتراك مع زوجته.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من عامل «له معلومات جنائية»، زوجته مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإقامة حفلات وتسهيل إستغلال زوجته فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وأضاف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة زوجته أيدت ماجاء بأقواله، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم.