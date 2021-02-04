طبيب بـ«هارفارد»: إصابة الإنسان بكورونا صدفة.. وتصنيع الفيروس خيال

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، إن هناك مزايا كبيرة قدمها عام 2020 للطب، رغم رؤية البعض للعام بمنظار أسود، لظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فيه؛ لأنه لأول مرة يحدث انتصار واضح للعلم بسب ظهور لقاح في ظل سنة واحدة فقط.

ونوه «حمدي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية cbc، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إلى أن العالم اتحد العالم لمواجهة عدو مشترك، وهذا روعة من الحضارة الإنسانية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يمكن حاليا فحص مريض «أونلاين»، وهذا جديد ولم تكن تتاح هذه الطريقة قبل كورونا.

أستاذ السكري: دول شرق آسيا استعدت للكوارث

وأضاف أستاذ السكري بجامعة هارفارد: «أي دولة في العالم يجب أن تضع في حسبانها طرق مواجهة الكوارث، سواء الصحية أو الطبيعية، وأنا رأيت نموذجين لمحاربة الكوارث، الأول هو الخاص بوجود دولة مستعدة للتعامل مع الكارثة، وهي دول شرق آسيا مثل سنغافورة واليابان، الذين تعلموا منذ ظهور فيروس سارس، وعملوا على عزل المصابين، من أجل استمرار الاقتصاد، والآخر كان لدول أمريكا فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهم لم يستعدوا بطريقة جيدة للحدث؛ إذ لم توجد كمامات أو أجهزة تنفس صناعي، لكن البعض سيطر بعد مرور وقت مثل أمريكا، حيث تمت السيطرة على أعداد الإصابة في ولاية نيويورك بالتحديد».

وتابع الدكتور أسامة حمدي: «أنا كنت في ووهان في ديسمبر 2019، وكنت بدرب فريق في إحدى المستشفيات في مدينة ووهان الصينية، مكان ظهور الوباء لمواجهته في أول أيام ظهوره»، مؤكدا أن فكرة «أن الفيروس مخلق دي من أوهام الكثيرين، ولا يمكن تسريب الفيروس، وأكرر تصنيعه نوع من الخيال".

الدكتور أسامة حمدي: كورونا مجتمع من فيروسين

وذكر «حمدي» أن كورونا هو فيروس مجتمع من فيروسيين آخرين، تجمعا في جسم الحيوان، وانتقلا بعدها إلى الإنسان عن طريق الصدفة، لافتا إلى أن وجود وفد من منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان جاء بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية.

ولفت أستاذ السكري بجامعة هارفارد، إلى أنه توجد عوامل كثيرة توضح تأثير الفيروس على الشخص، منها سنه ومناعته، وسلالة الفيروس، منوها إلى أن نحو 60% من مصر أقل من 30 عاما، وهم أصحاب مناعة قوية، وكذلك الأطفال، لكن أعمار كبار السن تجد أن المضاعفات قوية جدا حال إصابتهم بكورونا.

وأشار الدكتور أسامة، إلى وجود أكثر من لقاح في فترة وجيزة جدا، وبأسلوب علمي دقيق «يطمنا أنه في حالة ظهور فيروس مماثل في المستقبل، فإن العلم سينتصر؛ لأن الفيروس في طريقه للزوال».