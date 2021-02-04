بسبب لهو الأطفال.. إصابة شخص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أُصيب شخص فى مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة لخلافات على لهو الأطفال بقرية «دير الجنادلة» التابعة لمركز الغنايم فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة «الغنايم»، يفيد بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية دير الجنادله دائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين أولاد عمومة من عائلة «هديه»، بقرية دير الجنادلة دائرة المركز وأستخدمت فى المشاجرة الأعيرة الناريه لخلاف على لهو الأطفال، وأسفرت المشاجرة عن إصابة «عبد الحميد علي عبد الحميد»، 35 عامًا، مقيم بقرية دير الجنادلة دائرة المركز، وجرى إلقاء القبض على طرفى المشاجرة وضبط السلاح المستخدم فى المشاجرة.

ونقلت سيارة إسعاف المصاب للمستشفى المركزي وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، تزامنًا مع التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.

من جانب آخر، تمكن ضباط مباحث المديرية بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ساحل سليم، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها القوات، في وقت سابق، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والمركزى، من استهداف طرفي خصومة ثأرية، بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، ما أسفر عن ضبط 7 قطع أسلحة نارية، في حيازة 6 متهمين، جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.