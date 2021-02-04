الدين بيقول إيه؟.. حكم جمع الجنازات للصلاة عليها دفعة واحدة وقت كورونا

واصلت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي نشر سلسلة فتاوي متعلقة بفيروس كورونا في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين والحديث حول وجود موجة ثالثة، حيث أعادت الدار نشر فتوي شرعية حول جمع الجنازات للصلاة عليها جملة واحدة، خاصة موتى مستشفيات العزل، فهل يمكن الصلاة عليها مجتمعة؟ وهل هذا هو الأفضل من الناحية الشرعية، أم الأفضل الصلاة على كل جنازة على حدتها؟

بدورها، أكّدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعا الصلاة على الجنازات مجتمعة دفعة واحدة باتفاق الفقهاء، بل عد بعض العلماء ذلك هو السنة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويجوز إفراد كل جنازة بالصلاة عليها على حدتها، فإذا كثرت الجنازات -كما هو الحال الآن في مستشفيات العزل- فإنه يصلى عليها مجتمعة صلاة واحدة.

أحكام صلاة الجنازة

وقال العلامة ابن شاس المالكي في «عقد الجواهر الثمينة»: «وإذا اجتمعت الجنائز فيجوز أن تفرد كل واحدة بالصلاة، وأن يصلى على جميعها صلاة واحدة، ثم يتخير إن كانوا جنسا واحدا بين جعلهم صفا أفضلهم بين يديه، ويليه من الجانبين من يليه في الفضل، وبين أن يرتبهم كما يرتب مختلفي الأجناس، وهو أن يجعل أفضلهم بين يديه، ثم من يليه في الفضل يليه إلى القبلة».

وفي «الأجناس» يقرب الرجل من الإمام، ثم يليه الصبي، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصغيرة، ثم الأمة، ويجعل أفضل الرجال مما يلي الإمام، ويقدم الخصال الدينية التي ترغب في الصلاة عليه، إن استووا قدم بالسن، فإن استووا قدم بالقرعة أو التراضي.

شهداء أحد

بينما يرى الحنابلة في المذهب والمتولي من الشافعية أنَّ الأفضل الصلاة على الجنائز مجتمعة دفعة واحدة؛ لأن فيه تعجيل الدفن، وهو مأمور به شرعا، والتخفيف على أقرباء الموتى وغيرهم، ولأن مقصود صلاة الجنازة الدعاء والاستشفاع للموتى، وهو يحصل بصلاة واحدة.

ومن العلماء من استدل على أن السنة جمع الجنائز على صلاة واحدة بصلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على شهداء أحد عشرة عشرة؛ كما أخرجه ابن ماجه في «السنن» عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «أتي بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة رضي الله عنه هو كما هو، يرفعون وهو كما هو موضوع».

قال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار»: والحديث يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة.

أضافت الدار، في فتواها: الاختلاف بين القولين في الأفضلية يرجع إلى ما يترتب على كل منهما، أما الجمع بين الجنازات في صلاة واحدة فيترتب عليه الإسراع بالجنازة وهو مأمور به، وكذلك التخفيف على المصلين من أصحاب الجنازات وغيرهم، وهو أيضا يحصل المقصود من الصلاة وهو الدعاء والشفاعة للموتى.

وأما الإفراد، فيترتب عليه تكثير العمل وتضعيف الأجر، ولا يعد تأخيرا إلا في حالة الخوف عليها من التغير، وبناء على ذلك، فيجوز الصلاة على الجنازات مجتمعة دفعة واحدة باتفاق الفقهاء.