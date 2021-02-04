طوارئ في الطرق والكباري وتجهيز 50 فرقة إغاثة لمواجهة الأمطار والسيول

رفعت هيئة الطرق والكباري، حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة الأمطار والسيول على بعض محافظات الوجهين القبلي والبحري، بتشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء، لمتابعة الحالة الجوية، وووضع سيناريوهات التصدي للسيول موضع التنفيذ، منعا لتأثر الحالة المرورية نتيجة تراكم مياه الأمطار على الطرق السريعة، مع تجهيز 50 فرقة إغاثة موزعة على أنحاء الجمهورية.

وأكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الطرق والكبارى، إنّه تم تشكيل فرق طوارئ لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة بمناطق متفرقة بمحافظات مصر، خلال الساعات المقبلة، كما تم تجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، لضمان استقرار المرور على الطرق السريعة، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمررو على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

وأوضح مصطفي، لـ"الوطن"، أنّه تم تشكيل 50 فرقة إغاثة موزعة على المدن الساحلية والأقاليم للتدخل السريع حال حدوث سيول، وتجهيز غرفة طوارئ متصلة بمحافظات الأقاليم، لمتابعة حالة الطقس لحظة بلحظة، لوضع خطط لمواجهة مخاطر السيول، وتجهيز جميع الآلات والمعدات لمواجهة تساقط الأمطار، من أجل سرعة فتح أي طريق يتعرض للأمطار الغزيرة، لعدم حدوث زحام، مؤكداً أن هناك متابعة لحظية للنشارات الخاصة بالأرصاد الجوية، لوضع السيناريوهات المحتملة حال حدوث أى أزمات.

وترصد "الوطن"، إجراءات الطرق والكباري لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، وهي كالتالي:

1- نشر فرق صيانة على مستوى مختلف مناطق الهيئة بالجمهورية.

2ـ تشكيل فرق الصيانة وتزويدها بمعدات لكسح وشفط المياه.

3ـ إصدار تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار على الطرق السريعة.

4ـ فرق الصيانة تنسق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار.

5ـ تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة المتواجدة بمناطق الجمهورية في حالة سقوط السيول.

6ـ رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق في حالة إغلاق أي طريق بسبب تراكمات المياه.