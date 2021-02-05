مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5-2-2021 في مصر

بفروق دقيقة تتغير مواقيت الصلاة من يوم لآخر بسبب تغيّر تعامد الشمس وتغيّر فصول العام، وتستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في مختلف المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية والغربية وبني سويف وفقا لهيئة المساحة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:13

أذان المغرب 05:36

أذان العشاء: 06:55

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:20

أذان الظهر: 12:14

أذان العصر: 03:17

أذان المغرب: 05:39

أذان العشاء: 06:59

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 05:38

أذان العشاء: 06:56

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:13

أذان المغرب 05:35

أذان العشاء: 06:55

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:11

أذان المغرب 05:34

أذان العشاء: 06:54

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:12

أذان المغرب 05:34

أذان العشاء: 06:53

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:13

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:17

أذان المغرب 05:40

أذان العشاء: 06:57

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:10

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:16

أذان المغرب 05:39

أذان العشاء: 06:55

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

أذان الفجر: 05:31

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 05:50

أذان العشاء: 07:10