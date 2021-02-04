تجار يستبعدون تأثر الخضر والفاكهة بالطقس: الأسعار متراجعة والإنتاج وفير

قلل تجار الخضر والفاكهة، من تأثير التقلبات الجوية والموجة الباردة على أسعار الخضر والفاكهة حاليًا، مؤكّدين أنَّ هناك وفرة في الخضر والفاكهة وتراجع كبير في الأسعار.

واستبعد يحيى السني، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أنَّ يكون هناك تأثيرًا على المعروض من الخضر والفاكهة أو الأسعار نتيجة لوجود وفرض وزيادة كبيرة في الإنتاج بالمقارنة بالأعوام الماضية.

المشروعات الزراعية التي افتتحها السيسي والصوبات وراء وفرة المعروض

وأوضح رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هناك تراجعًا كبيرًا في الأسعار في كل الأصناف، موضحًا أنَّ مشروعات الزراعية التي افتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الصوبات وفرت من المعروض وهناك نسبة كبيرة من وارد الأسواق هي حصاد المحميات -الصوبات الزراعية-، التي تواجة تلك التغيرات على حد قوله.

فيما وصف حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة أنَّ التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد بـ«العادية»، مؤكدًا أنَّه لا يوجد أي تاثير على المعروض حاليًا في الأسواق إلا أن انعكاسها سيكون على الزراعات الجديدة، حيث تؤدي هذة التغيرات تراجع إنتاجها وخاصة في المحاصيل الاكثر حساسية لزيادة الرطوبة مثل البطاطس والفراولة والفاصوليا والبازلاء والفول والبصل والثوم والخرشو ف حتى أشجار الفاكهة التي دخلت فى مرحلة النمو.

وتابع نائب رئيس الخضر والفاكهة أنَّ تراجعات الأسعار كما هي، فيباع كيلو البطاطس بأسعار تتراوح بين 75 إلى 150 قرشًا في أسواق العبور، والباذنجان من 75 لـ150 جنيهًا والفلفل يباع باسعارتتراوح مابين 2و3 جنيهات.

وأوضح أنَّ الطماطم تباع الآن بجنيه ونصف، حيث سجل سعر الفلفل الرومي 2.5 جنيها مقارنة بـ10 جنيهات عن الفترة نفسها من العام الماضى وتراوح سعر كيلو الباذنجان من 75 قرشًا إلى 1.5 جنيه بأصنافه، وبلغت أسعار الخيار من 2.5 – 3 جنيهات، فى حين بلغ سعر الملوخية من 2.5 – 3 جنيهات للكيلو وأسعار البرتقال تراوحت من 2.5 – 3 جنيهات واليوسفي تراوح ما بين 1.5 – 2.5 جنيه والجوافة من 3 – 5 جنيهات وتراوح سعر كيلو الرمان من 4 – 6 جنيهات.