«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن تقسيط وتخفيض المصروفات للمدارس الخاصة

بسبب الظروف الاستتثنائية لجائحة كورونا وتأثيرها على العديد من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، وعدم قدرة البعض على سداد القسط الثاني من المصروفات الدراسية للعام الدراسي لصالح أصحاب المدارس، «الوطن» تستعرض في نظام السؤال والجواب كل التفاصيل حول تقسيط أو تخفيض المصروفات في الحالات الاستثنائية وفقا لتصريحات المستشار بدوي علام، رئيس جميعة أصحاب المدارس الخاصة لـ«الوطن».

- ماذا يفعل ولي الأمر عنده تعثره في دفع أحد أقساط المصروفات الدراسية؟

عليه التوجه على الفور إلى المدرسة التابع لها الطالب، وأن يجلس ولي الأمر مع إدارة المدرسة الخاصة، ويشرح كل الظروف والأسباب التي منعته من دفع المصروفات.

- هل يمكن تقسيط مصروفات المدارس الخاصة؟

نعم، بالفعل يمكن تقسيط المبلغ المستحق على ولي أمر الطالب إلى أكثر من دفعة، أو يمكن أيضًا تأجيل سداد القسط الحالي وهو الثاني والأخير من قيمة المصروفات الدراسية.

- وعلى أي أساس توافق أو ترفض المدرسة التقسيط لولي الأمر؟

ترجي المدرسة بحثًا اجتماعيا خاصا بولي أمر الطالب، وذلك من أجل التأكّد من صحة الظروف التي يمر بها، وفي حال تأكّد إدارة المدرس من صحتها، تجلس مع ولي الأمر ويتم تقسيط المبلغ المستحق عليه على أكثر من دفعة.

- وماذا لو رفضت المدرسة تقسيط المبلغ؟

يمكن أن يلجأ ولي الأمر إلى القرض التعليمي الميسر من خلال أحد البنوك أمثال بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك ناصر الاجتماعي، ويقدم البنك تقسيط المبلغ على ولي الأمر على مدار فترة 6 أشهر أو 12 شهرًا.

- وهل يحصل البنك على فائدة من خلال القرض التعليمي؟

نعم، يحصل البنك على فائدة من ولي الأمر تتراوح ما بين 5 إلى 7%، تتوقف على مدة سداد ولي الأمر للقرض.

- وهل يمكن أن تخفض المدرسة من قيمة المصروفات الدراسية؟

نعم، ولكن في حالات استثنائية إذا مر ولي الأمر بضائقة مادية منعته من سداد المصروفات، وفي هذا الوقت عليه التوجه إلى المدرسة وشرح كل الأمور الطارئة، وبعد التأكد من صحتها، من الممكن ان تخفض المدرسة من 5 إلى 15% من قيمة المصروفات الدراسية.