حظك اليوم الجمعة 5-02-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب المغامرة ويتسم بالعفوية الشديدة، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة استثمارات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تجعلك ساحرا وقد تلتقي اليوم بشخصيات مؤثرة تدعمك وتساعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل أمينة رزق، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل.