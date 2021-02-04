خبير: أمور يجب اتباعها للحفاظ على السيارة وقت الشتاء والأمطار

فصل الشتاء يشهد الكثير من الظروف المناخية الصعبة، التي تؤثر بالسلب على السيارة، خاصة في أثناء القيادة وقت هطول الأمطار الغزيرة على الطرق السريعة، التي قد تنتهي بحوادث السير، بسبب ما يتسبّبه المطر من طرق زلقة، والرؤية غير الواضحة، وهناك عدة أمور يجب اتباعها للحفاظ على السيارة وقت الشتاء، والظروف المناخية التي قد تتسبب بأضرار ومشكلات بأجزاء مهم داخل السيارة، أو بالهيكل الخارجي لها مثل (الصدء والبارومة وغيرها) .

وخلال السطور التالية، رصد لأهم تلك النصائح، التي يجب اتباعها للحفاظ على السيارة وقت الشتاء، وحمايتها من الضرر، بالإضافة إلى أمور يجب ملاحظتها قبل التحرك والسير بالسيارة وقت هطول الأمطار، وفي هذا الصدد قال المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، أن هناك عدة أمور يجب اتباعها للحفاظ على أجزاء السيارة من الضرر وقت الشتاء، بجانب عمل الصيانات الدورية المحددة للمركبة حسب المذكور في «الكتيب»، ومن بينها:

- عمل الصيانة اللازمة للمحرك (الموتور) والفرامل والإطارات، وصيانة سير الدينامو والمروحة، مع مراعاة فحص البطارية والأسلاك الكهربية بها، خاصة في فصل الشتاء حيث تحتاج أنظمة السيارة إلى طاقة كهربية أكبر بهذا الوقت؛ بالإضافة إلى فحص جميع السوائل والزيوت الموجودة كزيت المحرك وزيت ناقل السرعة في السيارة، وفحص ضغط الهواء بداخل الإطارات.

وأضاف أنه من الأمور التي يجب أخذها في الإعتبار عند ركن السيارة عدم الوقوف أسفل برج كهرباء-تحت عمود إنارة- وعدم ترك فرصة لتجمع بخار الماء على زجاج السيارة لمنعه الرؤية الجيدة أثناء القيادة، ويجب استبدال الشفارات الخاصة بمساحات الزجاج الخارجي الأمام يوالخلفي كل عام؛ وأيضًا للمحافظة على "التكييف" يجب الاعتدال في تشغيله، خاصة في فصل الشتاء، وذلك للمحافظة على عدم جفاف الخراطيم والمواسير وعدم تراكم التراب بداخلهم.

وللقيادة الآمنة في المطر، يجب مراعات الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة، بالإضافة إلى صيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة، القيادة عند سرعات قليلة لمنع انزلاق السيارة، التحكم بعجلة القيادة باليدين، وعدم الضغط على الفرامل بشكل كبير وبسرعة.