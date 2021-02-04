رئيس صحة النواب: المنظومة الصحية بمصر لم تهتز بفضل القيادة السياسية

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقوّم آداء الحكومة في ملف الصحة، مؤكدًا أن صحة المواطن المصري أغلى ما نملك.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن إدارة ملف الصحة في الأوقات العادية صعب، وفي أوقات الجائحة أصعب، مشيرا إلى أن هناك دول متقدمة حدث لها اهتزاز في النظام الصحي، ولكن هذا لم يحدث في مصر بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة، مؤكدا أن مصر صمدت في المواجهة وقدمت الخدمات الصحي.

د. أشرف حاتم: لجنة الصحة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقوم آداء الحكومة

وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب، تعمل مع الحكومة في ملفات كثيرة، أولها فيروس كورونا من منظور شامل ومن منظور الطب الوقائي، مطالبًا بالاستعداد للموجه الثالثة لفيروس كورونا أو لأي مرض وبائي، والتأكد من مدي توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرة العزل وغيرها، قائلا: «الموجة الثانية قاربت على الانتهاء».

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل أيضا في ملفات التقدير المالي والمعنوي للفريق الصحي، قائلًا: «تقدير الجيش الأبيض مهم كما حدث في العالم كله».

وأشار أيضًا إلى ملف صندوق كوارث الطبية، مؤكدا أن هناك اقترح بعمل معاش تكميلي للمتوفين ومصابي كورونا، فى مشروع قانون مواجهة الطوارئ الطبية.

وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش قوانين المسؤولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، وقوانين مزاولة المهنة، وملف الصيدلة والدواء، وملف الأجهزة الطبية والمستلزمات والصيانة.

وكشف أن اللجنة سوف تناقش أيضا ملف التأمين الصحي ووحدات طب الأسرة وتقييم المرحلة الأولى التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، وكذلك تقييم هيئة التأمين الصحي القديمة والمسؤولة عن صحة 58 مليون مواطن ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن اللجنة ستفتح ملف مستشفيات التكامل والمستشفيات الحكومية والجامعية والمستشفيات والمراكز الخاصة، وكذلك ملف السكان وتنمية الأسرة.