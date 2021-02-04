«الأطباء» تعلن مواعيد استقبال الخريجين لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن استعدادها لاستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء «دفعة ديسمبر 2019» بداية من يوم الإثنين الموافق 1 مارس 2021، حيث تقوم النقابة باستخراج تراخيص مزاولة المهنة واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد.

وحددت النقابة جدول الأستقبال كالآتى:

- جامعة الازهر بنات ( 1 - 2 مارس 2021) أيام (الإثنين والثلاثاء)

- جامعة الازهر بنين ( 3 - 4 مارس 2021) أيام ( الأربعاء والخميس )

- جامعة عين شمس ( 6 - 7 - 8 مارس 2021) أيام (السبت والأحد والإثنين)

- جامعة القاهرة (9-10-11 مارس 2021) أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس)

- المتأخرين في تقديم طلبات القيد (12 - 18 مارس 2021) أيام (باقي الفترة).

ووفرت النقابة أرقاما للتواصل للحصول على المزيد من المعلومات، وهي: (٢٧٩٤٣٨١٢ ، ٢٧٩٢٣٦٧٢ ، ٢٧٩٤٠٧٣٨-٢٧٩٢٣٦٨٢ ) ومحمول رقم ٠١٠٠١٦٧٦٠٨١.

وكانت الهيئة المصرية لاعتماد التدريب المهني المستمر، اعتمدت منصة التعليم الإليكتروني للنقابة العامة للأطباء كأول منصة في مصر منوطة بتقديم دورات تعليمية «أونلاين» للأطباء، بعد انطلاق البث التجريبي للمنصة مؤخرا.

وقالت الدكتورة رانيا العيسوي، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة التعليم الطبي المستمر، إن وجود منصة دورات «أونلاين» لجميع الأطباء في أي مكان بالداخل والخارج ويقدمها أساتذة مصريين من الجامعات والهيئات التعليمية في مختلف التخصصات، تُعد خطوة هامة جدا ومواكبة للعصر خاصة في الظروف الحالية التي نمر بها مع جائحة كورونا.

وأضافت أن اللجنة العلمية ستعمل علي اعتماد كل دورة مقدمة بساعات معتمدة توفر للدارس فرصة حصول علي شهادة تدريب بعد اجتياز الامتحان في آخرها، كذلك نحرص أن يكون سعر هذه الدورات مناسب للأطباء المسجلين بالنقابة.

وأوضحت أن هناك بعض الدورات المجانية خاصة لأطباء الامتياز والأطباء حديثي التخرج، مؤكدة أن هذه المنصة هي منصة لكل النقابات الفرعية أيضا فهم شركاء فيها لتقديم أفضل خدمة للأطباء.