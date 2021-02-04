لو موظف حكومي.. اعرف ضوابط الحصول على ترقية

امتيازات كثيرة منحها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة2016، لموظفي الجهاز الإداري للدولة، لاسيما في المواد الخاصة بالترقيات، من خلال الضوابط الجديدة والاشتراطات التي وضعها، لحصولهم على ترقياتهم التي نص عليها القانون، نستعرضها فيما يلي:

الترقيات يجب ن تكون على درجات شاغرة وممولة

- المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تشترط أن تكون ترقية الموظف إلى وظيفة شاغرة وممولة تلي مباشرة الوظيفة الحالية التي يشغلها الموظف في نفس المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وأن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة أو مرقى إليها.

- أن يكون الموظف قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف»، أو من تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية، وهذا الشرط خاص، لمن يتم ترقيتهم بالأقدمية.

- استحدث القانون الجديد، الترقية بالاختيار، وتتمّ عن طريق أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها.

جدير بالذكر أنَّ أكثر من نصف مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، يترقبون صدور حركة الترقيات الجديدة خلال العام الجاري 2021، حيث من المتوقع وفقًا لخطة الجهاز الإداري للدولة أن تجرى حركة الترقيات خلال عدة أسابيع.