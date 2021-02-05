لأطباء دفعة 2019.. أعرف أوراق القيد بالنقابة وتراخيص مزاولة المهنة

تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة الطب والقيد لأول مرة في النقابة، وفقا لما حددته نقابة الأطباء.

وكانت أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن استعدادها لاستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء «دفعة ديسمبر 2019» بداية من يوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021، حيث تقوم النقابة باستخراج تراخيص مزاولة المهنة واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد.

وجاءت الأوراق المطلوبة للقيد لأول مرة كالتالي:

1- طلب قيد بالجدول العام.

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

3- شهادة قضاء سنة امتياز (الأصلية) أو ما يعادلها.

4- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

7- سداد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها (370 جنيها) للمصري أو ما يتعامل بالمثل و200 دولار للأجنبي.

أما عن خطوات استخراج ترخيص مزاولة المهنة، جاءت كالتالي:

1- طلب استخراج مزاولة المهنة بالنقابة.

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

3- شهادة قضاء سنة الامتياز (الأصلية) أو ما يعادلها.

4- الموقف من التجنيد للأطباء الذكور.

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صور فوتوغرافية.

7- إيصال سداد اشتراك النقابة.

8- شهادة الميلاد.

9- الدوسيه والدمغة تباع بالاستعلامات.

أما عن استخراج كارنيه النقابة (بالنقابة العامة للأطباء)، فيسلم الطبيب أصل ترخيص مزاولة المهنة لاستخراج الكارنيه، على أن يسلم الكارنيه في الاحتفال الذي سيقام بمقر النقابة عقب أداء القسم.

وحددت النقابة جدول الاستقبال كالآتى:

- جامعة الأزهر بنات (1 - 2 مارس 2021) أيام (الاثنين والثلاثاء)

- جامعة الأزهر بنين (3 - 4 مارس 2021) أيام ( الأربعاء والخميس)

- جامعة عين شمس (6 - 7 - 8 مارس 2021) أيام (السبت والأحد والاثنين)

- جامعة القاهرة (9-10-11 مارس 2021) أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس)

- المتأخرين في تقديم طلبات القيد (12 - 18 مارس 2021).