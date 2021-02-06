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حظك اليوم السبت 6-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | السبت 06 فبراير 2021
برج السرطان

برج السرطان

يعرف مولود برج السرطان بكونه شخصية اجتماعية، كما يحب قضاء وقته مع أصدقاءه المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن تمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

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