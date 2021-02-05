بلغة الاشارة.. «أخرس» يعترف بقتل خفير وسرقة جرار زراعي في الغربية

كشف قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع لغز مقتل خفير شونة شركة للاستيراد والتصدير وسرقة جرار زراعى.

تبين أن مرتكب الجريم أصم وأبكم "أخرس"، وارتكب جريمته بغرض السرقة، وأحيل المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق معه بعد استدعاء أحد خبراء التخاطب، الذى اعترف له المتهم أمام النيابة "بلغة الاشارة" بقتله المجنى عليه وسرقته وتخلصه من أداة الجحريمة فى مصرف زراعى بالمنطقة، فقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ لمركز السنطة

وكان مركز شرطة السنطة في الغربية قد تلقى بلاغا من مالك شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة المركز، وصاحبها مقيم بدائرة مركز زفتي، يفيد باكتشافه مقتل خفير خصوصي 62 سنة داخل الشونة ملكه، وسرقة أحد الجرارات الزراعية.

المتهم أخرس

وكشفت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية أن وراء ارتكاب الواقعة مزارع 42 سنة، مقيم دائرة مركز كفر الزيات وله معلومات جنائية من ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم.

سرقة هاتف القتيل

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية، أسفرت عن ضبطه حال قيادته الجرار الزراعي الـمُستولي عليه، وبمناقشته من خلال الإستعانة بأحد خبراء التخاطب اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر أنه بتاريخ أرتكاب الواقعة توجه للشونة " محل البلاغ " لرغبته في شراء بعض قطع الغيار وانصرف من المكان، لكنه في صباح اليوم التالي توجه للشونة ولدي محاولته سرقة الجرار حاول الخفير الخصوصي الإمساك به ومنعه فتعدى عليه بسكين أودى بحياته فاستولى المتهم على الجرار والهاتف المحمول الخاص بالخفير، وأرشد المتهم عن الهاتف المستولى عليه، وأقر بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف.